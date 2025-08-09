GAC Aion V recebe atualização na China após lançamento no Brasil

A GAC Aion, marca chinesa do grupo GAC, trouxe novidades para a galera que curte os SUVs elétricos. Ela apresentou a segunda geração do seu modelo Aion V, que está começando a ser produzido não só na China, mas agora também na Tailândia — a primeira fábrica deles fora do solo chinês!

O que mais chamou a atenção? O visual do novo Aion V está mais moderno, especialmente na frente. Além disso, ele traz uma motorização interessante, que combina um motor elétrico com um gerador a combustão, chamado de “extensor de alcance”. Isso é uma mão na roda, principalmente para quem planeja longas viagens e se preocupa com a autonomia.

Preço e Variedades

Falando em preço, na China, o Aion V 2025 chega mais em conta do que o modelo anterior, custando entre 130 mil e 190 mil yuans (cerca de US$ 18 mil a US$ 26 mil). Para quem fica de olho nos números, ele possui duas versões totalmente elétricas, com potências de 150 kW (204 cv) e 165 kW (224 cv). A grande novidade é a opção com o extensor de alcance, que pode ser um trunfo em viagens longas.

Esse suporte extra ajuda a recarregar a bateria, mas não aciona diretamente as rodas — o que significa maior autonomia sem depender exclusivamente da bateria. É uma tendência que vem ganhando força entre os fabricantes chineses e coloca o Aion V na disputa com outros modelos que estão aterrissando no Brasil, como o Leapmotor C10.

Chegada ao Brasil e Desempenho

Aqui no Brasil, o GAC Aion V fez sua estreia com um preço de R$ 214.900. Ele se destacou como o elétrico mais vendido da marca por aqui em julho, contabilizando 116 unidades emplacadas. Para quem gosta de acompanhar essas paradas, é a primeira vez que ele entra no top 10 dos elétricos mais vendidos no país.

O SUV tem 4,6 metros de comprimento e uma distância entre-eixos de 2,77 metros, o que já dá uma ideia de espaço interno. Ele oferece três opções de baterias, com capacidades de 62 kWh, 75 kWh e 90 kWh, garantindo autonomias que vão de 520 km a impressionantes 750 km. E para aqueles dias corridos, a GAC Aion prometeu um carregamento rápido que entrega até 125 km de autonomia em apenas 5 minutos de carga. É bem prático para quem costuma encarar aquele trânsito da cidade.

Inovações e Futuro

Outro ponto que merece destaque é o sistema de troca de baterias que a marca está apostando. Isso significa que, numa emergência, você pode substituir a bateria rapidamente e seguir viagem sem perder tempo. Na China, a GAC Aion já está operando essa tecnologia e até formou uma parceria com a Nio para desenvolver carros e estações de troca de baterias. Embora os detalhes dessa colaboração ainda estejam em abertos, com certeza é uma inovação que muitos motoristas ficarão de olho.

Então, para quem está de olho nas opções elétricas e quer uma experiência de condução moderna e cheia de vantagens, o GAC Aion V promete ser uma opção a considerar!