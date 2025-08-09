As motos mais vendidas até 8 de agosto de 2025 segundo Fipe

Perto do início de agosto, a Honda CG 160 não dá chance pra ninguém e continua na liderança, com impressionantes 11.007 unidades vendidas só neste mês. E o número total do ano já passa das 278.980 motos emplacadas. É sucesso pra mais de metro!
Logo atrás, a Honda Biz também faz bonito, ocupando a segunda posição com 5.633 unidades comercializadas, somando um total de 157.607 unidades em 2025. Quem não conhece alguém que adora a praticidade dessa scooter?
Na sequência, a Honda NXR 160 Bros mostra seu valor e ficou em terceiro lugar com 4.354 motos vendidas. A Honda Pop 110i não ficou muito atrás, em quarto lugar, com 4.234 unidades. Agora, quem diria que a Mottu Sport 110i chegaria ao quinto lugar, com 2.958 motos emplacadas? E para fechar o top 6, a Yamaha YBR 150 fez 2.257 vendas.
A lista não para por aí! A Honda CB 300F se destacou na sétima posição, emplacando 1.557 unidades, seguida pela Yamaha Fazer 250, com 1.161 emplacamentos. A Honda PCX 160 aparece em nono lugar, vendendo 1.146 motos, e a lista se completa com a Shineray XY 125, que registrou 1.138 motos no mesmo período.
De acordo com a Fenabrave, a Honda está mandando muito bem! De janeiro a julho, a marca lidera o mercado brasileiro, com 824.011 motos vendidas. A Yamaha vem em segundo, vendendo 173.939 unidades, e a Shineray completou o pódio com 70.536 veículos emplacados.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|11.007
|2º
|Honda Biz
|5.633
|3º
|Honda NXR 160 Bros
|4.354
|4º
|Honda Pop 110i
|4.234
|5º
|Mottu Sport 110i
|2.958
|6º
|Yamaha YBR 150
|2.257
|7º
|Honda CB 300F
|1.557
|8º
|Yamaha Fazer 250
|1.161
|9º
|Honda PCX 160
|1.146
|10º
|Shineray XY 125
|1.138
Este ranking é um panorama das motos mais amadas e vendidas do Brasil, feito com dados da Fenabrave. É interessante ver como cada modelo se destaca no nosso dia a dia, não é mesmo?