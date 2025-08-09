As motos mais vendidas até 8 de agosto de 2025 segundo Fipe

Perto do início de agosto, a Honda CG 160 não dá chance pra ninguém e continua na liderança, com impressionantes 11.007 unidades vendidas só neste mês. E o número total do ano já passa das 278.980 motos emplacadas. É sucesso pra mais de metro!

Logo atrás, a Honda Biz também faz bonito, ocupando a segunda posição com 5.633 unidades comercializadas, somando um total de 157.607 unidades em 2025. Quem não conhece alguém que adora a praticidade dessa scooter?

Na sequência, a Honda NXR 160 Bros mostra seu valor e ficou em terceiro lugar com 4.354 motos vendidas. A Honda Pop 110i não ficou muito atrás, em quarto lugar, com 4.234 unidades. Agora, quem diria que a Mottu Sport 110i chegaria ao quinto lugar, com 2.958 motos emplacadas? E para fechar o top 6, a Yamaha YBR 150 fez 2.257 vendas.

A lista não para por aí! A Honda CB 300F se destacou na sétima posição, emplacando 1.557 unidades, seguida pela Yamaha Fazer 250, com 1.161 emplacamentos. A Honda PCX 160 aparece em nono lugar, vendendo 1.146 motos, e a lista se completa com a Shineray XY 125, que registrou 1.138 motos no mesmo período.

De acordo com a Fenabrave, a Honda está mandando muito bem! De janeiro a julho, a marca lidera o mercado brasileiro, com 824.011 motos vendidas. A Yamaha vem em segundo, vendendo 173.939 unidades, e a Shineray completou o pódio com 70.536 veículos emplacados.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 11.007 2º Honda Biz 5.633 3º Honda NXR 160 Bros 4.354 4º Honda Pop 110i 4.234 5º Mottu Sport 110i 2.958 6º Yamaha YBR 150 2.257 7º Honda CB 300F 1.557 8º Yamaha Fazer 250 1.161 9º Honda PCX 160 1.146 10º Shineray XY 125 1.138

Este ranking é um panorama das motos mais amadas e vendidas do Brasil, feito com dados da Fenabrave. É interessante ver como cada modelo se destaca no nosso dia a dia, não é mesmo?