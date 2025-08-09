Carros mais vendidos até 8 de agosto de 2025 – Fipe Carros

Estamos quase no fim da primeira semana de agosto, e o Hyundai HB20 continua brilhando como o carro mais vendido do Brasil. Até agora, foram emplacadas 3.698 unidades desse hatch que, mesmo na liderança, está vendo sua vantagem diminuir. Não podemos esquecer do Volkswagen Polo, que deu um show ao aumentar suas vendas, impulsionado pelo programa do governo “Carro Sustentável”. Bom saber que a concorrência está acirrada!

O Polo, por sua vez, registrou 3.247 emplacamentos, e é interessante notar que a maioria das vendas, cerca de 80%, vieram da versão Tracker, que está custando menos de R$ 85 mil. E sigamos com a lista: a Fiat Strada também está com tudo, com 3.181 unidades vendidas, quase colando no Polo. O Fiat Argo completa o top 4, com 2.769 carros vendidos nos primeiros dias do mês.

Os SUVs em Destaque

Dando uma volta por outros segmentos, entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross leva a coroa com 2.230 unidades vendidas até agora em agosto. A disputa por esse espaço está emocionante: o Volkswagen T-Cross aparece logo atrás, com 2.085 veículos emplacados.

O Hyundai Creta não quer ficar para trás e ocupa a sétima posição geral, sendo o terceiro SUV mais vendido, com 2.028 emplacamentos. Logo atrás, o Nissan Kicks segue firme com 1.447 unidades à frente.

E quem diria que o Fiat Mobi estaria de volta ao jogo? Depois de um começo tímido, ele se recuperou e já vendeu 1.703 unidades, superando o forte concorrente Renault Kwid, que fechou com 1.465 unidades.

Desempenhos Impresionantes

O Fiat Fastback também está se destacando, com 1.446 unidades vendidas, uma marca ótima em comparação com o Volkswagen Nivus, que teve 1.307 emplacamentos. O Fiat Pulse, por sua vez, atingiu 1.311 unidades, um desempenho sólido que o mantém à frente do Volkswagen Tera, que registrou 1.166 vendas.

Se você é amante de carros, dá para perceber como o mercado brasileiro está agitado e cheio de novidades. É sempre interessante acompanhar os modelos que se destacam e as movimentações que influenciam o nosso dia a dia ao volante.