Jeep Compass Sport 2026 tem desconto de R$ 25.095 para PcD

O Jeep Compass Sport 2026 chegou com uma excelente novidade: um preço aproximadamente R$ 20 mil mais acessível. Apesar de ter trazido poucas mudanças em seus equipamentos, a ideia é dar um gás nas vendas desse SUV, que já foi o campeão de vendas nessa categoria, mas viu sua liderança ser desafiada pelo Toyota Corolla Cross.

Logo após seu lançamento, o modelo já está à disposição de pessoas com deficiência (PcD) na modalidade de vendas diretas. Para quem se enquadra nos critérios, o novo preço é bem convidativo. Além disso, o Compass agora conta com uma cor novinha em folha, chamada Azul Jazz, que é exclusiva para essa versão Sport.

A versão Sport T270 AT 4×2 tem um preço sugerido de R$ 169.990,00 para quem não se enquadrar no benefício PcD. Mas se você é PcD e atende aos requisitos, esse valor cai para apenas R$ 144.895,00, uma economia significativa de R$ 25.095,00. Esses valores foram checados no portal Fipe e no site oficial da Jeep.

Uma das atrações desse SUV é o motor 1.3 turbo flex, que agora gera 176 cv e 27,5 kgfm de torque. Esses números foram ajustados para atender às novas regras de emissões. E aqui vai uma curiosidade: com essa motorização, o Compass vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos e tem um consumo que alcança até 12 km/l com gasolina em estrada. Para quem já encarou uma viagem longa, sabe como essa economia pode fazer a diferença.

No quesito conforto e tecnologia, a nova versão vem equipada com um acendimento automático dos faróis, uma central multimídia com tela de 8,4” e suporte ao Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O ar-condicionado dual zone é um baita aliado em dias quentes, e para quem curte dirigir, o controle eletrônico anti-capotamento é uma mão na roda.

Além disso, temos bancos revestidos em tecido, câmera de estacionamento traseira, direção elétrica e um sistema de faróis Full LED, que garantem uma visibilidade ótima em diferentes condições de iluminação. E convenhamos, quem não gosta de um carro que “se preocupa” com a segurança?

O Compass ainda vem recheado de outros itens interessantes, como lanternas com assinatura em LED, um painel de instrumentos com tela colorida TFT de 7”, e rodas de liga leve aro 18”. E para quem se preocupa com a segurança, são seis airbags incluindo os frontais, laterais e de cortina, sem esquecer do sensor de estacionamento traseiro e o monitoramento da pressão dos pneus.

Por último, aqui vai uma tabela que resume tudo para você dar uma conferida nas configurações e valores:

Configuração Preço Geral Preço para PcD Descontos Sport T270 AT 4×2 R$ 169.990,00 R$ 144.895,00 R$ 25.095,00

Aproveitar um SUV que une preço bom, performance e conforto é uma oportunidade imperdível para quem ama dirigir. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência incrível ao volante.