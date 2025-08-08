Tesla aumenta autonomia do Model 3 e Model Y para 830 km

A Tesla está prestes a dar um baita salto na autonomia dos seus carros elétricos. Recentemente, surgiram novidades sobre o Model 3 Long Range, que promete chegar a impressionantes 830 km com uma única carga — um verdadeiro recorde para a marca!

Esses dados foram revelados pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. O Model 3, junto com o novo Model Y L, de seis lugares, agora está na lista de veículos que não pagam imposto de compra na China, o que é uma ótima notícia para quem estava de olho nessas belezuras elétricas.

Falando em autonomia, o Model 3 é a estrela da festa. Ele será identificado como TSL7000BEVBR1 e vem equipado com uma bateria de 78,4 kWh, pesando 1.760 kg. Essa bateria é fornecida pela LG Energy Solution e promete um desempenho muito melhor que a versão anterior, aumentando a potência de 194 kW para 225 kW. Para quem dirige bastante, essa diferença deve ser sentida na hora de acelerar!

Atualmente, o Model 3 é vendido na China em três versões: tração traseira, tração integral de longo alcance e Performance. Os preços variam entre RMB 235.500 (cerca de R$ 33.000) até RMB 339.500 (aproximadamente R$ 48.000). A autonomia atual varia entre 634 km e 753 km, sendo que a versão com maior alcance é realmente impressionante — até agora, claro!

Uma coisa legal do Model 3 é que seu modelo de entrada usa baterias LFP da CATL, enquanto as versões mais caras contam com células ternárias da LG. Com a nova versão Long Range, a Tesla vai ampliar o alcance em quase 80 km. E não para por aí: o Model Y L também vai estrear em breve, com uma autonomia de 751 km, prometendo ser mais uma opção top no mercado.

Esse modelo traz uma bateria de 82 kWh, com uma configuração de tração integral que conta com dois motores elétricos: um na frente de 142 kW e outro atrás de 198 kW. Essa bateria é pensada para equilibrar potência e eficiência — perfeito para quem gosta de sentir a diferença na hora de dirigir.

No mercado chinês, o Model Y também tem opções para cinco lugares, com preços a partir de RMB 263.500 e chegando até RMB 313.500 para a versão Long Range AWD. É curioso notar que, mesmo com toda essa inovação, a Tesla está enfrentando uma queda nas vendas na China e na Europa. Parece que não dá para relaxar nesse mundo dos carros elétricos!

E se você pensa que a competição é um passeio no parque, não é bem assim. O mercado de elétricos na China está fervendo! A marca Nio está trazendo o compacto Firefly EV para a Europa, começando pela Noruega e Holanda. Enquanto isso, a Li Auto está enfrentando algumas críticas online, mostrando que nem tudo são flores nesse setor cheio de novidades.

O que você acha dessas inovações da Tesla? Fica a ansiedade para os próximos lançamentos!