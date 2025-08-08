BYD Song Plus EV suportou raios sem danos, revela Fipe Carros

Um BYD Song Plus EV virou o centro das atenções após ser atingido por três raios seguidos enquanto passava pela área de serviço de Tieshan, em Beihai, na China. Imagine a cena: flashes intensos, arcos elétricos no teto do carro e o suspense no ar! O melhor de tudo? O motorista saiu ileso desse verdadeiro episódio de filme de ação.

Os especialistas, claro, correram para investigar. O carro, um elétrico que já fez bastante barulho no mercado, não apresentou danos graves. O famoso “sistema três-elétrico” — bateria, motor e unidade de controle — ficou intacto. Os técnicos confirmaram que não houve curto-circuito e, no máximo, foram encontradas marcas de impacto em dois pontos no teto. Grande alívio!

Segurança em Primeiro Lugar

Esse incidente reacendeu uma discussão importante sobre a segurança dos carros elétricos em tempestades. Muita gente pode não saber, mas os veículos com carroceria metálica atuam como uma gaiola de Faraday, ou seja, a energia dos raios percorre a lataria até o solo, deixando os ocupantes tranquilos.

Apesar dessa segurança, é sempre bom ter atenção. Se você estiver na estrada durante uma tempestade, a recomendação é desligar o motor e os eletrônicos. Feche os vidros, recolha antenas e fique dentro do veículo até a chuva passar. E, se a situação estiver perigosa, como um incêndio, aí sim é hora de sair do carro.

Para o BYD Song Plus EV, a proteção elétrica acionou automaticamente durante os impactos, mostrando que o carro levou a sério a segurança de seus ocupantes. Li Yunfei, gerente de marca da BYD, até comentou nas redes sociais que o carro resistiu a essas descargas sem comprometer nada e sem machucar o motorista.

O Que Dizer?

Um mecânico que analisou o ocorrido disse que nunca viu nada parecido nos últimos 12 anos de trabalho. Ele classificou a situação como inédita. O Song Plus EV, parte da série Ocean da BYD, já é um campeão de exportações — no primeiro semestre de 2025, ele foi o carro mais exportado da China!

Esse modelo está cotado a partir de 149.800 RMB (o equivalente a cerca de US$ 20.740) por lá. Se você ficou curioso sobre outros modelos da marca, vale a pena prestar atenção também no BYD King GL 2026, que tem atraído olhares por sua ficha técnica e preço acessível.

Dirigir um carro elétrico e ainda mais em tempos de chuvas intensas levanta muitas questões. É importante ficar ligado em como eles se comportam em situações extremas, e a história do BYD Song Plus EV é um ótimo exemplo de resistência e inovação.