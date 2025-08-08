Campo Grande libera 2,8 mil vagas de emprego disponíveis

Nesta sexta-feira, 8 de setembro, Campo Grande conta com 2.813 vagas de emprego disponíveis, segundo informações da Funsat (Fundação Social do Trabalho) e da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As ofertas abrangem áreas como comércio, indústria e serviços, com opções para diferentes níveis de experiência, o que é uma boa oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego.

Das 2.813 vagas, a Funsat oferece 2.132 oportunidades. As posições mais demandadas incluem operador de caixa, com 261 vagas; auxiliar de limpeza, com 137; e auxiliar de logística, com 116. Além dessas, há também 112 vagas para repositor de mercadorias e 101 para operador de telemarketing ativo. Funcões no setor de frigorificados também estão disponíveis, como magarefe, retalhador de carne e desossador, cada um com 100 vagas.

Importante ressaltar que muitas dessas funções não exigem experiência anterior. Por exemplo, estão disponíveis 238 vagas para operador de caixa e 100 para auxiliar de limpeza que podem ser preenchidas por candidatos sem experiência.

A Funtrab, por sua vez, disponibiliza 681 vagas, com ênfase em posições como vendedor interno (40 vagas), auxiliar de limpeza (49), e operador de caixa (33). As oportunidades também incluem 58 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, destacando funções como vigilante (22) e auxiliar administrativo (15).

Além dos cargos mencionados, as instituições oferecem vagas em diversas áreas, incluindo construção civil, mecânica, atendimento ao público, transporte, alimentação e serviços gerais. Para aqueles que estão iniciando no mercado de trabalho, há opções como atendente, auxiliar de cozinha, ajudante de carga e descarga e repositor.

Os interessados em se candidatar devem se dirigir à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 17h, ou à Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h30 às 17h. É necessário apresentar documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. Vale lembrar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.