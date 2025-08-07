Notícias

Festival Rota 01 em Ponta Grossa ganha primeiro vídeo divulgado

Autor Diogo Sobral
Veja primeiro vídeo divulgado do Festival Rota 01 em Ponta Grossa
Festival Rota 01 2025 Reúne 20 Mil Pessoas em Ponta Grossa

Nos dias 12 e 13 de julho de 2025, Ponta Grossa recebeu o Festival Rota 01, que se tornou um grande sucesso, atraindo cerca de 20 mil visitantes ao Parque Ambiental e ao Sesc Estação Saudade. Durante dois dias, o evento contou com diversas atrações, como shows de bandas, apresentações de balonismo e um espetáculo com mais de 50 bateristas, proporcionando diversão e cultura para todos os presentes.

Na quinta-feira, 7 de agosto, os organizadores do festival divulgaram um vídeo nas redes sociais mostrando alguns dos principais momentos do evento. Essa produção chega ao público menos de um mês após o festival e destaca as atividades que atraíram tantos visitantes.

Daniel Wagner, idealizador do festival, agradeceu o apoio do público e explicou que o Rota 01 é uma forma de homenagear a história de seu avô. Ele expressou sua alegria ao ver tanta gente participando, afirmando que o festival está se consolidando como uma atração importante a nível nacional.

Wagner enfatizou que o Festival Rota 01 não se restringe somente ao universo das motos, mas envolve temas como memória, pertencimento e a liberdade de viver intensamente. Ele ressaltou que a grande adesão do público confirma que o evento está no caminho certo para se tornar um dos principais festivais culturais e turísticos do país.

Com uma programação diversificada e um grande público, o Festival Rota 01 mostrou sua importância para a região e a sua capacidade de reunir a comunidade em torno de cultura e diversão. Para os organizadores, o sucesso do evento é um sinal positivo para futuras edições, prometendo ainda mais atrações e experiências enriquecedoras.

