Festival Rota 01 em Ponta Grossa ganha primeiro vídeo divulgado

Festival Rota 01 2025 Reúne 20 Mil Pessoas em Ponta Grossa

Nos dias 12 e 13 de julho de 2025, Ponta Grossa recebeu o Festival Rota 01, que se tornou um grande sucesso, atraindo cerca de 20 mil visitantes ao Parque Ambiental e ao Sesc Estação Saudade. Durante dois dias, o evento contou com diversas atrações, como shows de bandas, apresentações de balonismo e um espetáculo com mais de 50 bateristas, proporcionando diversão e cultura para todos os presentes.

Na quinta-feira, 7 de agosto, os organizadores do festival divulgaram um vídeo nas redes sociais mostrando alguns dos principais momentos do evento. Essa produção chega ao público menos de um mês após o festival e destaca as atividades que atraíram tantos visitantes.

Daniel Wagner, idealizador do festival, agradeceu o apoio do público e explicou que o Rota 01 é uma forma de homenagear a história de seu avô. Ele expressou sua alegria ao ver tanta gente participando, afirmando que o festival está se consolidando como uma atração importante a nível nacional.

Wagner enfatizou que o Festival Rota 01 não se restringe somente ao universo das motos, mas envolve temas como memória, pertencimento e a liberdade de viver intensamente. Ele ressaltou que a grande adesão do público confirma que o evento está no caminho certo para se tornar um dos principais festivais culturais e turísticos do país.

Com uma programação diversificada e um grande público, o Festival Rota 01 mostrou sua importância para a região e a sua capacidade de reunir a comunidade em torno de cultura e diversão. Para os organizadores, o sucesso do evento é um sinal positivo para futuras edições, prometendo ainda mais atrações e experiências enriquecedoras.