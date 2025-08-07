Amandha Lee retorna à Globo para gravações de “Dona de Mim”

A atriz Amandha Lee, destacada por suas atuações na televisão brasileira, retornou às produções da TV Globo. Na última quinta-feira, dia 7, ela começou a gravar suas primeiras cenas na novela “Dona de Mim”, que é exibida às 19h e tem conquistado uma boa audiência. A obra é escrita por Rosane Svartman e já apresenta resultados positivos de ibope.

Na novela, Amandha interpreta uma policial que faz parte do enredo do personagem Marlon, interpretado por Humberto Moraes. A atriz já havia desempenhado o papel de delegada em sua última participação na Globo, na novela “Todas as Flores”, exibida em 2023.

A carreira de Amandha Lee começou na TV Globo, onde atuou em várias produções no início dos anos 2000, incluindo:

– “Coração de Estudante” (2002)

– “A Casa das Sete Mulheres” (2003)

– “Como uma Onda” (2005)

Em 2006, a atriz se juntou à Record TV, onde ganhou destaque em novelas como:

– “Bicho do Mato” (2006)

– “Os Mutantes” (2007–2009)

– “Chamas da Vida” (2008), em que teve seu primeiro papel principal como Yvonete

– “Vidas em Jogo” (2011), que marcaria o fim de sua passagem pela emissora

Após um período dedicado ao teatro e cinema, Amandha voltou às novelas em 2023 com “Todas as Flores”.

### Sucesso de audiência

“Dona de Mim” tem apresentado uma média de 21 pontos de audiência na Grande São Paulo, sendo a novela das 19h com melhor desempenho desde “Vai na Fé”. Recentemente, a trama atingiu um recorde de 24 pontos, após um momento marcante na história: a morte do personagem Abel, interpretado por Tony Ramos.

### O que vem pela frente

A novela “Dona de Mim” ficará no ar até janeiro de 2026, quando dará lugar a “Coração Acelerado”, uma nova trama musical que abordará o universo sertanejo.