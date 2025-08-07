GAC Motors aumenta vendas e reajusta preços em até R$ 10 mil

Recém-entrante no mercado brasileiro, a montadora chinesa GAC já tomou a decisão de reajustar os preços de toda a sua linha de carros. E os valores subiram, chegando a um aumento de R$ 10 mil! No total, são cinco modelos — quatro elétricos e um híbrido. Embora a maioria tenha subido de preço, o SUV GS4 Elite teve uma queda de R$ 8 mil. Isso mostra que a marca está se reestruturando um pouco após os primeiros meses de operação por aqui.

Os reajustes variam bastante: o sedã Aion ES viu um aumento de apenas R$ 1 mil, enquanto o top de linha Hyptec HT agora parte de R$ 309.990, tendo subido os R$ 10 mil mencionados. O GS4 Premium, esse híbrido que está dando o que falar, passou de R$ 189.990 para R$ 209.990. Com essas mudanças, a GAC parece estar buscando um equilíbrio entre a procura e os custos operacionais no Brasil.

Desempenho Impressionante e Modelos a Conhecer

Falando da gama da GAC, ela realmente impressiona em termos de desempenho e características. O GS4 híbrido, por exemplo, consegue rodar até 705 km com uma carga e um tanque, combinando dois motores e totalizando 235 cv. O Hyptec HT, que é uma verdadeira obra de design futurista com aquelas portas que abrem verticalmente, entrega 245 cv e autonomia de 362 km. Já o Aion V vai até 389 km de autonomia, enquanto o Aion Y e o sedã Aion ES apresentam uma faixa entre 314 e 318 km. Para quem é apaixonado por tecnologia automotiva, os carros elétricos dessa marca são um prato cheio!

O mais bacana é ver a GAC já em ação, emplacando 638 veículos só em julho, um número bem significativo para uma marca que chegou há tão pouco tempo. O destaque foi, como esperado, o GS4, vendendo 367 unidades. Mas os elétricos também não ficam atrás: o Aion V emplacou 116, o Aion Y 105, o Hyptec HT 41 e o ES apenas 9. Apesar do número de vendas não ser estrondoso ainda, é animador ver uma nova marca se firmando.

Crescimento e Futuro Promissor

A GAC ainda tem um caminho a percorrer para alcançar a liderança entre os elétricos. Enquanto isso, a BYD dominou o mercado, com mais de 5.400 veículos emplacados no mesmo mês. Apesar disso, a GAC conseguiu ser a terceira montadora em vendas de elétricos, uma conquista relevante para quem está engatinhando no Brasil.

E para não deixar a desejar na presença física, a GAC já possui 83 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Isso inclui 50 lojas em shoppings — ideal para quem gosta de ir até uma loja enquanto passeia. A ideia é terminar 2025 com 120 unidades espalhadas, aumentando sua cobertura ainda mais, especialmente nos estados do Norte.

A ambição da GAC vai além! Está prevista uma fábrica aqui no Brasil até o final de 2026, com um investimento de R$ 6 bilhões até 2030. E o sonho deles? Transformar o Brasil em uma base para exportar veículos para outros países da América Latina, desenvolvendo inclusive motores híbridos flex que atendam bem a nossa realidade e ao nosso jeito de viver. Com todas essas movimentações, é um período empolgante para os amantes de carros elétricos e híbridos.