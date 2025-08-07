Mudanças, versões e preços do Fipe Carros

A Fiat Toro 2026 chega com um visual renovado e mais moderno, e é difícil não ficar empolgado com as mudanças. As linhas ficaram mais retas e robustas, dando um novo ar tanto na frente quanto na traseira. Para quem curte um bom design, a nova grade com barras verticais e os faróis full LED em todas as versões fazem a diferença. As luzes diurnas, agora em formato de “pixels”, realmente chamam a atenção.

Na traseira, as lanternas mais horizontais com iluminação em LED oferecem um toque contemporâneo. A tampa da caçamba e o para-choque também foram redesenhados, dando um ar mais sofisticado. Ah, e um ponto importante: os velhos freios a tambor foram substituídos por discos, e o freio de estacionamento agora é eletrônico, com a função auto hold. Quem já enfrentou aquele perrengue em subidas sabe a importância disso!

### Motor e Performance

Mas e o motor? Sob o capô, pouco mudou. A Toro continua oferecendo duas opções: o motor 1.3 turbo flex, que gera 176 cv e é combinado a um câmbio automático de seis marchas, e o robusto 2.2 turbo diesel, com 200 cv e torque de 45,9 kgfm, que vem com um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Embora muitos estivessem na expectativa de um sistema híbrido leve de 48V, essa novidade não chegou nesta atualização.

### Versões e Preços

O que também mudou foi o preço. A linha 2026 manteve as versões conhecidas, mas com um pequeno acréscimo de R$ 2.000. A versão Endurance agora parte de R$ 159.490, seguida pela Freedom (R$ 169.490), Volcano flex (R$ 186.490), Ultra (R$ 196.490), Volcano diesel (R$ 210.490) e Ranch (R$ 228.490). Os pacotes opcionais trazem itens extras, como uma central multimídia maior e assistentes de condução, que sempre ajudam na hora de encarar uma estrada mais complicada.

### Equipamentos e Conforto

Agora, todas as versões vêm com faróis e lanternas em LED, controle de tração, piloto automático e até seis airbags. A partir da Freedom, você encontra câmera de ré, ar-condicionado digital de duas zonas, barras de teto e volante de couro. As versões mais caras oferecem luxos como bancos com ajuste elétrico e carregador por indução.

O interior também foi atualizado, mantendo o layout que a galera já conhece, mas com novos tecidos e acabamentos. A central multimídia varia de 7 a 10,1 polegadas, e o painel digital de 7” também ganhou novos grafismos, trazendo um ar mais moderno. Um pequeno detalhe que pode passar batido é que o console central foi redesenhado com mais espaço útil, embora o banco traseiro ainda não tenha saída de ar-condicionado.

### Consumo

E se você é daqueles que se preocupa com o consumo, a Toro não decepciona. Com o motor 1.3 turbo flex, os números ficam em torno de 7,2 km/l na cidade e até 9,4 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, você chega a 10,4 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada. Para quem opta pelo motor diesel, a média urbana fica em cerca de 10,2 km/l, subindo para 13 km/l em viagens rodoviárias.

### Concorrência

Nos próximos meses, a Fiat Toro terá que encarar a concorrência pesada, como a Volkswagen Udara e a Renault Niagara, que estão chegando para agitar o mercado. Para quem está de olho no futuro, a Chevrolet Montana também promete novidades na linha 2026.

A Fiat, com essa renovação, quer manter a Toro no topo das picapes intermediárias, trazendo um visual mais moderno e preparando o terreno para a eletrificação que vem por aí. Com tudo isso, a expectativa é alta entre os apaixonados por picapes. Afinal, quem não gosta de um carro que une estilo, conforto e tecnologia?