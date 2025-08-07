Qual o benefício de ter lagartixa em casa? Não espante essas mini guerreiras!

Ter lagartixa em casa é um bom sinal, já que estes pequenos animaizinhos costumam fazer o controle de pragas do lar.

Entre os diversos animais que podem habitar os arredores das casas, poucos despertam reações tão distintas quanto as lagartixas. Para algumas pessoas, esses répteis pequenos e discretos causam estranheza ou até repulsa, mas, para outras, representam aliados valiosos na convivência.

Mesmo sendo comuns em áreas urbanas, muitas vezes as lagartixas são mal compreendidas, sendo confundidas com animais peçonhentos ou perigosos. No entanto, a ciência e a observação prática mostram justamente o contrário: elas oferecem diversos benefícios.

Com hábitos noturnos e alimentação voltada principalmente a insetos, esses pequenos répteis desempenham um papel essencial no controle de pragas, o que torna sua presença muito mais positiva do que se imagina.

6 benefícios de ter lagartixa em casa

Ao observar com atenção, fica claro que a presença das lagartixas no ambiente doméstico traz diversas vantagens. Esses animais não apenas convivem pacificamente com os humanos, como também atuam como aliados silenciosos na proteção contra outras espécies indesejadas.

Redução de insetos voadores

As lagartixas se alimentam de insetos, especialmente os voadores como mosquitos, pernilongos e pequenas mariposas. Ao caçarem essas pragas ativamente durante a noite, ajudam a diminuir significativamente sua presença dentro das casas.

Dessa forma, contribuem para o conforto dos moradores e, principalmente, para a prevenção de doenças transmitidas por esses vetores, como a dengue e o zika vírus. Além disso, ao atuar como predadoras naturais, evitam a necessidade do uso frequente de repelentes e inseticidas.

Controle de baratas pequenas

Outro ponto positivo envolve o consumo de baratinhas por parte das lagartixas. Essas pragas urbanas, que muitas vezes se escondem em frestas e surgem à noite, também fazem parte da dieta desses pequenos répteis.

A capacidade das lagartixas de alcançar locais de difícil acesso as torna eficazes no combate às infestações iniciais, reduzindo a necessidade de intervenções químicas e minimizando os riscos à saúde dos moradores.

Defesa contra aranhas

Além de insetos, as lagartixas também se alimentam de aranhas pequenas. Isso ajuda a evitar o acúmulo desses animais em cantos de parede, atrás de móveis e dentro de armários. Embora muitas aranhas não representem perigo direto, algumas espécies são venenosas e podem causar acidentes.

Alternativa ecológica ao uso de venenos

Por agirem como controladoras naturais de pragas, as lagartixas reduzem a necessidade de produtos tóxicos. O uso constante de inseticidas pode afetar a saúde humana e comprometer o meio ambiente, além de gerar resistência nos insetos ao longo do tempo.

Já as lagartixas cumprem esse papel sem qualquer impacto químico, diferente dos venenos. Por isso, representarem uma solução sustentável para o controle de pragas urbanas torna-se um diferencial positivo relevante.

Não oferecem riscos à saúde humana

Ao contrário do que algumas crenças populares afirmam, as lagartixas não transmitem doenças nem representam perigo para os seres humanos. Elas não possuem veneno, não atacam e evitam o contato direto. Na verdade, preferem se esconder durante o dia e só saem à noite para se alimentar. Assim, mantêm uma convivência pacífica com os moradores, sem causar danos ou riscos à saúde.

Contribuem para o equilíbrio ecológico

Por fim, é importante destacar que as lagartixas fazem parte de uma cadeia ecológica mais ampla. Sua presença indica um ambiente relativamente equilibrado e sua atuação como predadoras ajuda a controlar populações de insetos.

Essa interação natural, quando preservada, reduz a proliferação descontrolada de pragas e contribui para a biodiversidade urbana. Portanto, valorizar esses pequenos animais é também reconhecer a importância da natureza dentro de casa.

Outros animais que fazem controle de pragas

Embora as lagartixas sejam grandes aliadas no ambiente doméstico, outros animais também exercem papéis importantes no controle natural de pragas. Conheça cinco exemplos que ajudam a manter o equilíbrio ecológico em diferentes contextos:

Morcegos : Esses mamíferos voadores consomem grandes quantidades de insetos noturnos, especialmente mosquitos, atuando como importantes controladores biológicos.

: Esses mamíferos voadores consomem grandes quantidades de insetos noturnos, especialmente mosquitos, atuando como importantes controladores biológicos. Joaninhas : Conhecidas por sua aparência simpática, as joaninhas se alimentam de pulgões e cochonilhas, sendo valiosas no combate a pragas agrícolas e de jardins.

: Conhecidas por sua aparência simpática, as joaninhas se alimentam de pulgões e cochonilhas, sendo valiosas no combate a pragas agrícolas e de jardins. Sapos e rãs : Com hábitos noturnos semelhantes aos das lagartixas, esses anfíbios caçam diversos tipos de insetos, inclusive baratas e mosquitos, em quintais e áreas externas.

: Com hábitos noturnos semelhantes aos das lagartixas, esses anfíbios caçam diversos tipos de insetos, inclusive baratas e mosquitos, em quintais e áreas externas. Aranhas não venenosas : Apesar do medo que muitas pessoas sentem, algumas aranhas desempenham papel importante no controle de moscas, pernilongos e pequenos insetos, tecendo armadilhas eficientes.

: Apesar do medo que muitas pessoas sentem, algumas aranhas desempenham papel importante no controle de moscas, pernilongos e pequenos insetos, tecendo armadilhas eficientes. Pássaros insetívoros: Espécies como andorinhas e bem-te-vis consomem grande variedade de insetos voadores, colaborando com o controle natural das pragas em áreas urbanas e rurais.

