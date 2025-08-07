Coritiba cede jovens atacantes para clubes do exterior

Curitiba – O Coritiba anunciou nesta semana que os atacantes Eberth, de 22 anos, e Brandão, de 21 anos, foram emprestados para times do exterior. Eberth se juntará ao Santarém, em Portugal, enquanto Brandão seguirá para o Danubio, no Uruguai. Ambos os jogadores não estavam mais nos planos do técnico Mozart.

Brandão participou de apenas uma partida pelo Coritiba neste ano, durante o Campeonato Paranaense, enfrentando o Londrina. Desde fevereiro, ele estava emprestado ao Felgueiras, um clube da segunda divisão portuguesa, mas não teve um papel significativo por lá.

Eberth também já havia sido emprestado anteriormente para a Chapecoense neste mesmo ano, mas não conseguiu ser aproveitado. Assim como Brandão, ele teve poucas oportunidades na equipe principal do Coritiba.

Com a saída dos dois atacantes, o Coritiba agora tem Dellatorre e Gustavo Coutinho como as principais opções para o ataque. Juntos, eles marcaram cinco gols na Série B até o momento.

Essa movimentação no elenco reflete as mudanças que o Coritiba busca para melhorar seu desempenho na temporada e se preparar para os próximos desafios no campeonato.