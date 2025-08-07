Fiat apresenta nova Toro 2026: versões, equipamentos e preços

A picape Fiat Toro é um dos campeões de vendas no Brasil e, para 2026, ela não poderia deixar de impressionar. Está recebendo sua segunda reestilização desde 2016, com um visual renovado e algumas surpresas por dentro e por fora.
Visualmente, a Toro 2026 se destaca com uma nova identidade da marca, apresentando linhas mais robustas e quadradas. As luzes diurnas em LEDs são maiores, e o para-choque tem um design mais marcado. A grade frontal com barras está mais proeminente, dando um charme extra ao modelo. As rodas agora variam de 17" a 18", dependendo da versão, contribuindo para um visual arrojado.
Na parte traseira, as lanternas ganharam um novo layout em LEDs, e o para-choque segue a linha geométrica, com saídas de ar simuladas. A caçamba continua com abertura lateral, facilitando o acesso, e a picape ficou um pouco maior, agora com 4.954 mm de comprimento, o que é sempre bem-vindo para quem precisa de espaço.
Tabela: dimensões da Fiat Toro 2026
|Fiat Toro 2026
|Comprimento
|4.954 mm
|Entre-eixos
|2.982 mm
|Largura
|1.849 mm
|Altura
|1.686 mm
|Caçamba
|937 litros
|Capacidade de carga
|750 kg (1.3T)/ 1.010 kg (2.2TD)
|Altura do solo/ângulo de entrada/ângulo de saída
|198 mm/25º/28º
Dentro da Toro, as mudanças continuam. Os bancos ganharam novas capas e há uma nova grafia no painel de 7". Um detalhe bem legal é o freio de estacionamento eletrônico com autohold, que traz um consoles central mais funcional, com mais espaço para seus itens e portas USB A e C para quem anda com a galerinha atrás.
Quanto aos motores, as novidades são discretas, mas importantes. O motor 1.3 turbo mantém os 176 cv e 27,5 kgfm, enquanto o turbodiesel de 2.2 litros entrega 200 cv e 45,9 kgfm. Ambos oferecem um desempenho que faz o dia a dia ser muito mais prazeroso, especialmente em estradas mais longas, onde é fácil sentir toda a potência.
O câmbio também mudou um pouquinho. O 1.3T vem com um automático de 6 marchas, e o 2.2 TD tem um automático de 9 marchas, junto com tração integral automática. Além disso, agora tem freio a disco no eixo traseiro, que é uma melhoria e tanto.
Tabela: consumo da Fiat Toro 2026
|Cidade
|Estrada
|1.3T (gasolina)
|9,4 km/litro
|10,8 km/litro
|1.3T (etanol)
|6,5 km/litro
|7,8 km/litro
|2.2TD (diesel)
|10,5 km/litro
|13,6 km/litro
Vamos falar das versões e dos preços? A Toro continua com opções que agradam diferentes perfis de motoristas.
Fiat Toro Endurance 1.3T AT6 FWD – R$ 159.490
- Faróis e lanternas em LEDs
- Ar-condicionado
- Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade
- Freio de estacionamento eletrônico com autohold
- Rodas de liga-leve de 17"
- Central multimídia com espelhamentos sem fio
Fiat Toro Freedom 1.3T AT6 FWD – R$ 169.490
- Central multimídia com tela de 8,4"
- Câmera de ré
- Ar-condicionado de duas zonas
Fiat Toro Volcano 1.3T AT6 FWD – R$ 186.490
- Bancos em couro
- Ajustes elétricos no banco do motorista
- Rodas de 18"
- Carregador sem fio
E por aí vai!
Parece que a Fiat Toro está pronta para continuar sua jornada em 2026, com a garra que a gente já conhece e uns toques contemporâneos. Não dá pra negar que ela é uma escolha popular entre os brasileiros que buscam um equilíbrio entre conforto e utilidade. Se você é fã de carros, acompanhar essas evoluções só aumenta a expectativa sobre o que está por vir.