Fiat apresenta nova Toro 2026: versões, equipamentos e preços

A picape Fiat Toro é um dos campeões de vendas no Brasil e, para 2026, ela não poderia deixar de impressionar. Está recebendo sua segunda reestilização desde 2016, com um visual renovado e algumas surpresas por dentro e por fora.

Visualmente, a Toro 2026 se destaca com uma nova identidade da marca, apresentando linhas mais robustas e quadradas. As luzes diurnas em LEDs são maiores, e o para-choque tem um design mais marcado. A grade frontal com barras está mais proeminente, dando um charme extra ao modelo. As rodas agora variam de 17" a 18", dependendo da versão, contribuindo para um visual arrojado.

Na parte traseira, as lanternas ganharam um novo layout em LEDs, e o para-choque segue a linha geométrica, com saídas de ar simuladas. A caçamba continua com abertura lateral, facilitando o acesso, e a picape ficou um pouco maior, agora com 4.954 mm de comprimento, o que é sempre bem-vindo para quem precisa de espaço.

Tabela: dimensões da Fiat Toro 2026

Fiat Toro 2026 Comprimento 4.954 mm Entre-eixos 2.982 mm Largura 1.849 mm Altura 1.686 mm Caçamba 937 litros Capacidade de carga 750 kg (1.3T)/ 1.010 kg (2.2TD) Altura do solo/ângulo de entrada/ângulo de saída 198 mm/25º/28º

Dentro da Toro, as mudanças continuam. Os bancos ganharam novas capas e há uma nova grafia no painel de 7". Um detalhe bem legal é o freio de estacionamento eletrônico com autohold, que traz um consoles central mais funcional, com mais espaço para seus itens e portas USB A e C para quem anda com a galerinha atrás.

Quanto aos motores, as novidades são discretas, mas importantes. O motor 1.3 turbo mantém os 176 cv e 27,5 kgfm, enquanto o turbodiesel de 2.2 litros entrega 200 cv e 45,9 kgfm. Ambos oferecem um desempenho que faz o dia a dia ser muito mais prazeroso, especialmente em estradas mais longas, onde é fácil sentir toda a potência.

O câmbio também mudou um pouquinho. O 1.3T vem com um automático de 6 marchas, e o 2.2 TD tem um automático de 9 marchas, junto com tração integral automática. Além disso, agora tem freio a disco no eixo traseiro, que é uma melhoria e tanto.

Tabela: consumo da Fiat Toro 2026

Cidade Estrada 1.3T (gasolina) 9,4 km/litro 10,8 km/litro 1.3T (etanol) 6,5 km/litro 7,8 km/litro 2.2TD (diesel) 10,5 km/litro 13,6 km/litro

Vamos falar das versões e dos preços? A Toro continua com opções que agradam diferentes perfis de motoristas.

Fiat Toro Endurance 1.3T AT6 FWD – R$ 159.490

Faróis e lanternas em LEDs

Ar-condicionado

Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade

Freio de estacionamento eletrônico com autohold

Rodas de liga-leve de 17"

Central multimídia com espelhamentos sem fio

Fiat Toro Freedom 1.3T AT6 FWD – R$ 169.490

Central multimídia com tela de 8,4"

Câmera de ré

Ar-condicionado de duas zonas

Fiat Toro Volcano 1.3T AT6 FWD – R$ 186.490

Bancos em couro

Ajustes elétricos no banco do motorista

Rodas de 18"

Carregador sem fio

E por aí vai!

Parece que a Fiat Toro está pronta para continuar sua jornada em 2026, com a garra que a gente já conhece e uns toques contemporâneos. Não dá pra negar que ela é uma escolha popular entre os brasileiros que buscam um equilíbrio entre conforto e utilidade. Se você é fã de carros, acompanhar essas evoluções só aumenta a expectativa sobre o que está por vir.