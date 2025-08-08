Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe Carros

A Honda CG 160 com certeza é um dos queridinhos das duas rodas no Brasil. Abrindo agosto com o pé direito, ela liderou o ranking de motos mais vendidas, emplacando nada menos que 8.989 unidades. Esse sucesso todo mostra como a CG combina robustez e economia, ideal para quem pega no dia a dia ou ainda gosta de uma aventura nas estradas.

Logo atrás, temos a Honda Biz, que também não ficou para trás, com 4.620 unidades vendidas. Essa moto é um clássico por ser versátil, boa para rodar na cidade e muito ágil nos congestionamentos. Alguém que já precisou se infiltrar entre carros em uma manhã de weekday sabe como isso é importante, não é mesmo?

A terceira posição ficou com a Honda NXR 160 Bros, que somou 3.581 unidades. A Bros é perfeita para quem procura uma moto para lidar com diferentes terrenos, seja asfalto ou estrada de terra. Uma mão na roda para quem gosta de uma saída de fim de semana.

Em quarto lugar, temos a Honda Pop 110i, com 3.542 emplacamentos. Essa moto é super econômica e indicada para quem quer praticidade sem abrir mão da qualidade. Em quinto na lista está a Mottu Sport 110i, que viu 2.238 unidades irem para as ruas. Sua proposta é voltada para os mais jovens, que buscam estilo e performance.

A Yamaha YBR 150 fechou o top 6, com 1.935 unidades licenciadas. Quem já pilotou sabe como ela é estável e confiável, ideal para quem percorre trechos mais longos nas estradas.

A sétima posição foi da Honda CB 300F, com 1.266 vendidos. Essa moto é perfeita para quem quer mais potência, mas sem perder a facilidade de manobra nas cidades. Em oitavo lugar, a Yamaha Fazer 250 aparece com 967 emplacamentos. Se você adora uma velocidade extra e um design esportivo, essa é uma boa pedida.

A Honda PCX 160 garantiu a nona posição com 961 unidades. É uma scooter prática, que se destaca no trânsito puxado, e quem já teve uma sabe que é do tipo que acaba fazendo amigos por onde passa. Por fim, na décima posição, a Shineray XY 125, com 920 motos registradas no período, atinge aqueles que buscam um modelo mais acessível sem abrir mão da qualidade.

Todas essas informações são um apanhado das motocicletas que têm conquistado os brasileiros, mostrando que a paixão por motos vai além dos números: é sobre como elas nos ajudam a viver melhor a cidade e a liberdade das estradas.