Peugeot intensifica testes do 2008 Hybrid antes do lançamento

O Peugeot 2008 já entrou no jogo com uma opção totalmente elétrica aqui no Brasil, o e-2008, desde 2023. Apesar do seu desempenho e das tecnologias que traz, o preço acaba sendo uma barreira para muita gente. Mas, uma boa notícia é que a Stellantis está preparando uma versão híbrida leve (MHEV) que pode facilitar a vida de quem busca um modelo mais acessível, sem abrir mão da eficiência.

Recentemente, um protótipo foi flagrado em Belo Horizonte, pertinho da fábrica da Stellantis, em Betim (MG), onde os carros da marca ganham vida. As fotos, tiradas por @luizdionizio e divulgadas por @placaverde, mostram o SUV em fase de testes. E já dá para perceber que ele vem com placas verdes e emblemas cobertos — típico sinal de que está passando pelas últimas avaliações antes de chegar ao mercado.

Falando em mecânica, o coração do novo 2008 seguirá a mesma linha dos Fiat Pulse e Fastback Hybrid. Essa versão vai contar com um motor 1.0 turbo T200, que será acoplado a um alternador/gerador ligado por correia e uma bateria de íons de lítio de 12V, logo abaixo do banco do motorista. Esse sistema vai ajudar tanto nas arrancadas quanto nas trocas de marcha, além de garantir que todas as partes elétricas funcionem bem e ajudem a reduzir o consumo e as emissões.

Externamente, a principal mudança será a inclusão do emblema “Hybrid” na traseira. Por dentro, o painel deve ganhar novos recursos, incluindo sub-telas que mostram informações sobre o fluxo de energia e o nível de carga da bateria, bem ao estilo dos híbridos leves da Fiat — super prático para quem gosta de ficar de olho na performance do carro.

Esse sistema híbrido leve não vai ficar restrito apenas ao Peugeot 2008. A Stellantis planeja usá-lo em outros modelos compactos, como o Citroën C3, C3 Aircross e o Peugeot 208. Aliás, já rolou até flagra do 208 testando essa configuração por aí, com o adesivo “HYBRID Turbo 200” colado na traseira. É uma nova era de eficiência que está chegando para os automobilistas que buscam alternativas mais sustentáveis sem abrir mão do prazer de dirigir.