Honda City Sport 2026 custa R$ 152,8 mil e tem visual escuro

A Honda resolveu caprichar no City Hatch e lançou a nova versão Touring Sport, que chega ao mercado na faixa de R$ 152.800 no final de agosto. A ideia da marca é oferecer um hatch compacto com um visual mais atraente, sem mudar o motor que a galera já conhece.

A cor Vermelho Supernova é a verdadeira diva da carroceria. Imagina só, esse tom vibrante combina perfeitamente com o teto, antena, retrovisores e o aerofólio pretos brilhantes, criando um contraste que chama atenção. E as rodas? Elas seguem essa pegada esportiva, enquanto o interior traz pedaleiras metálicas que realçam o design arrojado.

No que diz respeito ao conforto, você pode ficar tranquilo: o Touring Sport mantém todas as comodidades da versão Touring. Aqui, você encontra ar-condicionado digital de duas zonas e um carregador por indução. Além disso, tem um painel digital de 7 polegadas e uma central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A segurança também recebe um upgrade com o pacote Honda Sensing, que traz assistências como frenagem automática e controle de cruzeiro adaptativo. Quem enfrenta trânsito pesado sabe como isso ajuda.

Sob o capô, não tem novidades: o conhecido motor 1.5 flex com injeção direta continua na jogada, entregando 126 cv e 15,8 kgfm de torque. O câmbio CVT simula sete marchas e ainda permite trocas manuais no volante, algo muito prático. O desempenho é digno — o City Hatch vai de 0 a 100 km/h em 10,6 segundos e chega a uma velocidade máxima de 186 km/h. É excelente para quem gosta de um pouco mais de agilidade na hora de fazer aquela ultrapassagem.

A novidade reforça a tradição da Honda de “esportivar” o City, algo que eles já tentaram fazer em 2014. Agora, com acabamentos mais refinados e tecnologias de ponta, a marca mira diretamente nas pessoas que querem estilo e inovação, mas sem abrir mão da durabilidade e confiabilidade do conjunto mecânico.