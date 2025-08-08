Novas RAM 2500 e 3500 2025 têm design atualizado e câmbio novo

As gigantes Ram 2500 e 3500 chegaram ao Brasil com a linha 2025 e, olha, vêm cheias de mudanças! Essas picapes não só são as maiores do país, mas agora também são as mais potentes. Equipadas com o motor Cummins 6.7 turbodiesel, elas entregam nada menos que 436 cv e um impressionante torque de 148,7 kgfm. É força que não acaba mais, perfeita para quem precisa de uma parceira robusta no dia a dia.

Falando no motor, o novo conjunto tem um bloco, cabeçote e turbina de geometria variável repaginados. Isso resultou em 59 cv e 32 kgfm a mais em relação à linha anterior. E a transmissão? Agora é de oito marchas ao invés de seis, o que promete muito mais eficiência nas trocas de marcha. Mas a Ram ainda não revelou os números de aceleramento, velocidade ou consumo, então vamos ter que esperar para ver na prática!

Preços e Versões

A gama 2025 ficou mais enxuta e, claro, com preços nas alturas. A Ram 2500 agora é vendida apenas na versão Laramie, custando R$ 559.990. Já a 3500 começa em R$ 619.990 na versão Laramie Night Edition e pode chegar até R$ 679.990 na Longhorn, a mais top da linha. Ah, e aquelas versões Laramie e Night Edition da 2500 e 3500 foram eliminadas, então agora temos menos opções.

Design e Conforto

Visualmente, as picapes ficaram com uma cara nova. A grade agora tem o nome "Ram" bem destaque, faróis de LED divididos, novas lanternas e rodas aro 18. Se você gosta de detalhes, vai notar que a 3500 vem com estribos elétricos, enquanto a 2500 mantém os fixos. Outras características como retrovisores com ajuste elétrico, câmeras integradas e uma tampa da caçamba com abertura elétrica completam o pacote.

Interior e Tecnologia

Por dentro, as diferenças vão variar entre as versões, mas todas têm um painel digital de 12,3", carregadores sem fio e bancos dianteiros com ventilação quente e fria. A central multimídia é uma belezura de 14,5" na Longhorn, enquanto a 3500 ainda conta com uma tela de 10,25" para o passageiro. E se você ama som de qualidade, vai adorar saber que a 2500 vem com um sistema Alpine de 9 alto-falantes, enquanto a 3500 tem o Harman Kardon com 16 alto-falantes e 750W de potência.

Desempenho e Suspensão

Falando em rodar, as diferenças técnicas entre as duas estão na suspensão traseira. A 2500 usa molas helicoidais, o que garante mais conforto, e carrega até 1.001 kg, rebocando incríveis 8.948 kg. Já a 3500 adota um sistema com feixe de molas, suportando até 1.599 kg e rebocando 9.079 kg. E tem mais: sistemas como controle de cruzeiro adaptativo, permanência em faixa e visão 360° com oito câmeras são parte do pacote de tecnologia.

Cores Disponíveis

As novas picapes Ram 2500 e 3500 2025 chegam apenas nas cores Prata Granite Crystal, Preto Diamond e Branco Bright. Elas estão com foco em força, luxo e tecnologia, perfeitas para quem precisa de uma picape que aguente o tranco, mas que ofereça conforto e sofisticação ao mesmo tempo.

Se você é fã de picapes robustas e cheias de estilo, as novas Ram com certeza chamam a atenção!