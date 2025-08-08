Honda apresenta City Sport 2026 a R$ 152.800; confira as novidades

A Honda está dando um novo gás na linha City com o lançamento do Hatchback Touring Sport. Esta versão é a campeã em estilo e mantém a tradição das "esportivadas", focando mais na aparência do que em mudanças mecânicas. Se você é fã de modelos com personalidade, essa pode ser uma ótima notícia! O hatch chega às concessionárias no fim de agosto, com o preço sugerido de R$ 152.800. E sim, ele mantém o mesmo motor e itens que a versão Touring já oferece.

E o visual? Bem, a nova configuração desembarca em um tom Vermelho Supernova bem chamativo, que, convenhamos, é para quem gosta de ser notado. O teto, a antena, os retrovisores e o aerofólio vêm com um toque de preto brilhante, deixando o carro com uma aparência mais robusta. As rodas estão com um acabamento escurecido, e a ponteira do escapamento ganhou um lindo brilho cromado. No interior, as pedaleiras ganharam acabamento metálico, algo que é um charme a mais.

Pacote completo de tecnologia e conforto

O City Hatchback Touring Sport não decepciona em tecnologia. Ele oferece um pacote de equipamentos que é o mesmo da versão Touring. Entre os itens, temos freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, um carregador por indução e uma central multimídia que traz Android Auto e Apple CarPlay de maneira sem fio.

E quem costuma andar em família vai gostar de saber que tem quatro entradas USB — duas na frente e duas atrás —, além do ar-condicionado digital de duas zonas. Para quem já pegou um trânsito daqueles, o sensor de chuva e o painel digital de 7 polegadas são ótimos aliados. E não podemos esquecer do LaneWatch, que ajuda a ampliar o campo de visão lateral. Legal, né?

Debruçando um pouco sobre o que está sob o capô, o motor é um 1.5 aspirado de quatro cilindros, entregando 126 cv e um torque de 15,8 kgfm. Esse motor é associado a um câmbio CVT com paddle shifts, que dá uma sensação bacana de troca de marchas. E para os mais preocupados com segurança, o hatch vem recheado de recursos: são seis airbags, freios a disco em todas as rodas e o pacote Honda Sensing, que inclui desde o controle de cruzeiro adaptativo até a frenagem automática.

Um pouco da história do City

Esta não é a primeira vez que o City aparece com uma roupagem esportiva. Lembram do City Sport de 2014? Na época, ele era apenas um sedã e trazia um visual bem atraente. O modelo se destacava com uma grade preta, faróis escurecidos e lanternas fumê. Era mais voltado para frotistas e tinha um bom toque de esportividade.

As rodas também passaram por um upgrade, trocando as de aço por um belo conjunto de liga leve de 16 polegadas. Por dentro, ele trazia pedaleiras de alumínio e bancos com um tecido exclusivo. Apesar de ser parte da linha de entrada, ele não deixava a desejar em conforto e praticidade, com ar-condicionado, direção elétrica e um rádio CD player.

No fundo, esses lançamentos mostram como a Honda tem um carinho especial pelo City, sempre buscando trazer novidades que agradam aos apaixonados por carros.