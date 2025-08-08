Castrolanda amplia ações para conquistar novos mercados

Cooperativa Castrolanda Gera Impacto em Mais de 15 mil Famílias

Castro, 08 de agosto de 2025 – A Cooperativa Agroindustrial Castrolanda, fundada em 1951 por imigrantes holandeses no município de Castro, se destaca como uma das maiores cooperativas agroindustriais da região dos Campos Gerais. Com um impressionante faturamento que alcança R$ 6 bilhões, a cooperativa não só figura entre as maiores empresas do Sul, mas também tem um papel significativo na economia local.

Atualmente, a Castrolanda conta com cerca de 1.270 cooperados e 2,1 mil colaboradores, impactando diretamente a vida de mais de 15 mil famílias que dependem da agroindústria para sua subsistência. Com um alcance que vai além da região, a cooperativa está expandindo suas operações para São Paulo e, mais recentemente, para o Tocantins.

O presidente da Castrolanda, Willem Bouwman, destacou a importância dos bons resultados financeiros do último ano. "Tivemos um bom faturamento e distribuímos uma parte significativa desse valor para nossos associados, permitindo que eles reinvistam em seus próprios negócios", afirmou.

A cooperativa utiliza o modelo de intercooperativismo, que promove a colaboração entre diferentes cooperativas. Esse sistema ajuda a agregar valor à produção regional, especialmente em setores como a leiteira e a produção de trigo. Além disso, a Castrolanda oferece serviços como assistência técnica, capacitação e tecnologia, permitindo aos cooperados focar na produção.

Bouwman também enfatizou o impacto do cooperativismo na geração de empregos. "Considerando que cada um dos nossos mais de 1.200 associados possui de 10 a 15 colaboradores, estamos falando de mais de 12 mil famílias que dependem diretamente da produção da cooperativa. Além disso, os 2,1 mil colaboradores e seus familiares também fazem parte desse cenário. O efeito da nossa organização é significativo nas comunidades onde operamos", explicou.

Nos últimos anos, a Castrolanda tem investido em infraestrutura e eficiência operacional, com iniciativas como a recente inauguração de uma queijaria e uma maltaria na cidade de Ponta Grossa. Para o futuro, a cooperativa planeja expandir suas operações no Tocantins e diversificar seus produtos, incluindo um aumento na produção de leite e grãos, além de expandir a suinocultura. A proposta é que a cooperativa e seus associados cresçam juntos, ampliando ainda mais seu impacto positivo na região.