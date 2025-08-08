Desempenho de SUVs em agosto segundo a Fipe Carros

Agosto trouxe novidades no mundo dos SUVs, que seguiram fazendo sucesso entre os brasileiros. Para a surpresa de muitos, o Toyota Corolla Cross se destacou ao assumir a liderança, vendendo 1.906 unidades no mês. Isso representa um crescimento de 16,6% em relação a julho, totalizando já 38.861 carros vendidos neste ano. O Corolla Cross provou que tem apelo, não só pela sua tecnologia, mas também pelo conforto e espaço interno.

Logo atrás, o Hyundai Creta ficou em segundo lugar com 1.752 unidades vendidas. Este SUV sul-coreano teve um desempenho incrível em julho, mas viu uma leve queda de 6,3% no mês passado. Contabilizando o ano, foram 40.784 unidades emplacadas até agora. Quem já dirigiu um Creta sabe que o conforto e a dirigibilidade desse modelo são muito apreciados.

E o Volkswagen T-Cross? Ele ocupava a liderança do ranking até agora, mas teve um desempenho decepcionante em agosto, com apenas 1.699 unidades vendidas. Isso representa uma queda significativa de 20,9% em relação a julho. Mesmo com essa oscilação, no acumulado do ano, o T-Cross ainda permanece forte com 55.250 unidades emplacadas.

O Nissan Kicks chegou em quarto lugar, vendendo 1.256 unidades e apresentando uma queda de 16,8% em relação ao mês anterior. Desde o começo do ano, já foram 30.786 carros que encontraram seus donos. O que muitos gostam no Kicks é a sua economia e a eficiência do motor, especialmente em viagens mais longas.

O quinto lugar ficou com o Fiat Fastback, que registrou 1.209 unidades vendidas, superando o Volkswagen Nivus, que ficou com 1.106 unidades. O Fastback traz um design que realmente atrai a atenção, e muitos motoristas apreciam o espaço interno, ideal para famílias ou viagens de fim de semana.

O Fiat Pulse não passou batido, emplacando 1.082 unidades e mostrando uma leve queda de 6% em relação a julho. Enquanto isso, o Volkswagen Tera está ganhando espaço e está começando a se afirmar no mercado, com 911 unidades vendidas e um crescimento de 17% comparado ao mês anterior.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Toyota Corolla Cross 1.906 2 Hyundai Creta 1.752 3 Volkswagen T-Cross 1.699 4 Nissan Kicks 1.256 5 Fiat Fastback 1.209 6 Volkswagen Nivus 1.106 7 Chevrolet Tracker 1.099 8 Fiat Pulse 1.082 9 Honda HR-V 958 10 Volkswagen Tera 911 11 Jeep Compass 841 12 Caoa Chery Tiggo 7 719

Aqui está o resultado do desempenho dos SUVs em agosto, com dados que mostram como o mercado automotivo brasileiro continua dinâmico e cheio de surpresas!