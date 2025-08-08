Nissan Versa PcD oferece desconto de até R$ 23.700 em agosto

Durante todo o mês de agosto, o Nissan Versa está com uma oferta imperdível para pessoas com deficiência (PcD). A marca lançou uma campanha de vendas diretas que envolve três versões do sedã, oferecendo opções com isenções que fazem a diferença no bolso.

Começando pela versão Sense 1.6 CVT, que normalmente custa R$ 117.990, você pode levar para casa por apenas R$ 94.590! Esse valor já inclui a isenção de ICMS e IPI, que totalizam R$ 16.321. Além disso, a Nissan oferece um bônus de R$ 7.079, resultando em uma economia total de R$ 23.400. É um descontão que pode facilitar muito a vida!

Na sequência, temos a versão Advance 1.6 CVT. O preço habitual é de R$ 126.290, mas para o público PcD, ela sai por R$ 105.590. Esse valor já conta com R$ 8.071 de isenção do IPI e um abatimento de R$ 12.629 da fábrica. No total, o desconto é de R$ 20.700.

E se você quer algo ainda mais completo, não pode deixar de conferir a versão Exclusive 1.6 CVT. O preço original é de R$ 144.290, mas para PcD, o valor fica em R$ 120.590, um baita preço! Aqui, a isenção do IPI é de R$ 9.271, e o desconto da Nissan soma R$ 14.429, totalizando uma economia de R$ 23.700.

De acordo com a Fenabrave, o Nissan Versa vendeu 6.297 unidades entre janeiro e julho de 2025. Apesar de ser um bom número, ele ficou atrás de sedãs populares como o Chevrolet Onix Plus, que vendeu 24.668 unidades, o Toyota Corolla, com 21.581, e o Volkswagen Virtus, que totalizou 21.036.

Mas o que esse sedã tem a oferecer? O Versa é equipado com um motor 1.6 16V Flex (HR16DE) que entrega 110 cavalos com gasolina e 113 com etanol, além de um torque de mais de 15 kgfm. A transmissão CVT Xtronic simula até seis marchas, proporcionando uma condução suave e eficiente.

Com dimensões generosas — 4.495 mm de comprimento, 1.740 mm de largura e 2.620 mm entre os eixos —, ele é ideal para quem busca conforto no dia a dia. A altura de 1.465 mm e a distância do solo em 138 mm garantem uma boa presença nas ruas, podendo enfrentar buracos e lombadas sem maiores problemas.

E, claro, não podemos esquecer do porta-malas! Com uma capacidade de 482 litros, ele é perfeito para as viagens em família ou até mesmo para o dia a dia, quando precisamos carregar compras ou malas.

Nissan Versa 2025 para PcD em agosto de 2025:

Versões Isenção Preço de mercado Preço para PcD Descontos Sense 1.6 CVT ICMS e IPI R$ 117.990,00 R$ 94.590,00 R$ 23.400,00 Advance 1.6 CVT IPI R$ 126.290,00 R$ 105.590,00 R$ 20.700,00 Exclusive 1.6 CVT IPI R$ 144.290,00 R$ 120.590,00 R$ 23.700,00

Aproveitar essas condições exclusivas pode significar mais que um carro novo; é sobre facilitar a vida e garantir conforto e segurança nas viagens!