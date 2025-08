Show do milhão EMS celebridades estreia domingo no SBT

Neste domingo, 10 de agosto, às 19h, o SBT apresentará uma edição especial do seu famoso game show: o “Show do Milhão EMS Celebridades”. A atração será exibida dentro do programa de Silvio Santos, comandada por Patricia Abravanel, e trará uma competição divertida com a participação de vários artistas conhecidos.

Mantendo o formato criado por Silvio Santos em 1999, o programa faz perguntas desafiadoras, sendo que os participantes têm a chance de ganhar até R$ 1 milhão. Nesta nova versão, o jogo ganha um toque a mais de humor, pois contará com a presença de celebridades, tornando a competição ainda mais interessante e descontraída.

Entre os confirmados para os três episódios da temporada estão artistas como Blogueirinha, Falcão e Hélio De La Peña, além de Marcelo Adnet, Marcelo Tas e Nany People. Danilo Gentili será substituído por Monica Iozzi no segundo episódio.

Os participantes poderão contar com a ajuda de uma bancada de universitários, composta por Luiz Bacci, Luiza Possi e Rebeca Abravanel, que prestarão suporte durante o jogo.

Patricia Abravanel, que está à frente do programa desde 2024, comentou sobre a dinâmica: “Não tem colher de chá. Aqui os artistas vieram pra jogar, preparados para se virar meme na internet. Amei que esse elenco aceitou o desafio.”

O “Show do Milhão” já teve versões com celebridades, como no Teleton de 2001, onde figuras como Eliana, Luciana Gimenez e Datena participaram. A atração promete trazer elementos de suspense, diversão e emoção, resgatando a nostalgia que fez o programa ser um marco na televisão brasileira.