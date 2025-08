Making of de “Mundo da Lua” estreia na TV Cultura

Neste sábado, dia 9 de agosto, às 18h40, a TV Cultura exibirá um especial sobre os bastidores da nova temporada de Mundo da Lua. O repórter Ralph Leles conduzirá entrevistas com o elenco e a equipe de produção, onde eles compartilharão curiosidades sobre as gravações e os desafios enfrentados para recriar o universo da série, que é um grande marco na infância de diversas gerações.

O especial contará com a participação de artistas como Antonio Fagundes, Marcelo Serrado, Sabrina Souza, Pathy DeJesus, Bárbara Bruno, Flávio de Souza, Mayana Blum e Patrícia Gaspar. Eles falarão sobre suas experiências e o processo criativo por trás da nova temporada, detalhando desde a construção das histórias até a elaboração dos cenários e figurinos.

Para tornar as ideias da escritora Emilia Silva e Silva em realidade, uma equipe extensa cuida de várias áreas, incluindo roteiro, produção, direção, maquiagem, fotografia e efeitos gráficos. O programa também mostrará aspectos menos conhecidos das gravações, como o trabalho dos continuístas e da produção de objetos, profissionais essenciais para garantir a continuidade e a coerência das cenas, dado que as filmagens frequentemente ocorrem fora de ordem.

Após o making of, às 19h, será exibido o sétimo episódio da nova temporada. Neste capítulo, a família Silva e Silva recebe a visita da bisavó de Emilia, Dona Zenzile, interpretada por Jurema da Matta. Ela vem de Angola e é conhecida como a Rainha do Semba, um renomado gênero musical angolano. Durante a visita, Zenzile inspira Emilia a sonhar em ser a herdeira do Reino de Melandongo, mas, no Mundo da Lua, Emilia logo perceberá que ser princesa pode não ser tão encantador quanto parece.

O episódio também traz Eduardo Silva, famoso por seu papel como Bongô em Castelo Rá-Tim-Bum, interpretando Waldo, o avô de Emilia.