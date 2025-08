Motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 começou agosto com tudo, liderando as vendas entre as motos no Brasil. Com 5.212 unidades emplacadas, não é surpresa que ela seja a favorita dos brasileiros. Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que também foi bem, com 2.691 motos vendidas. Se você já viu a agitação nas ruas, sabe bem por que essas duas estão no topo!

Na sequência, a Honda NXR 160 Bros aparece em terceiro lugar, com 2.076 unidades, seguida de perto pela Honda Pop 110i, que comercializou 2.017 motos. Essas motos são populares não só pelo design, mas pela confiança que transmitem para quem busca uma solução prática no dia a dia.

Outro destaque é a Mottu Sport 110i, que se firmou em quinto lugar com 1.440 unidades vendidas. Muitas pessoas estão optando por ela por causa da sua eficiência e conforto. Vamos combinar que, em tempos de trânsito pesado, ter uma moto que corta caminho é quase uma bênção!

Fechando a lista, a Yamaha YBR 150 ficou na sexta posição, com 1.113 motos licenciadas. As opções da Yamaha sempre trazem um charme especial, né?

Vamos dar uma olhada nas demais posições? A Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, com 732 unidades vendidas, enquanto a Honda PCX 160 aparece em oitavo, somando 593 emplacamentos. Os modelos da Honda dominam, mas a Yamaha Fazer 250, com 545 unidades, não fica muito atrás.

E, para encerrar o top 10, a Shineray XY 125 vendeu 528 motos, garantindo seu lugar entre as queridinhas do público. Quem gosta de rodar a cidade vai perceber como a variedade de motos pode atender diferentes estilos de vida.

Agora, para quem curte números e quer saber mais do que está rolando no mercado, confira o ranking completo das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 5.212 2º Honda Biz 2.691 3º Honda NXR 160 Bros 2.076 4º Honda Pop 110i 2.017 5º Sport 110i 1.440 6º Yamaha YBR 150 1.113 7º Honda CB 300F 732 8º Honda PCX 160 593 9º Yamaha Fazer 250 545 10º Shineray XY 125 528

Esses números são uma boa amostra do que o mercado está apresentando. A lista foi produzida pela Fipe Carros usando dados da Fenabrave e reflete a paixão dos brasileiros por duas rodas. É interessante ver como as marcas se comportam mês a mês e como novas opções surgem constantemente!