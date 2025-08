Carros mais vendidos até 5 de agosto de 2025 – Fipe

O Hyundai HB20 iniciou agosto com tudo e já garantiu a liderança entre os carros e comerciais leves mais vendidos do Brasil. Até o dia 5, o modelito registrou nada menos que 2.609 unidades vendidas! Não é à toa que ele é o queridinho em muitas garagens, né?

Logo atrás, temos o Fiat Argo, que emplacou 1.447 unidades. O Fiat Strada não ficou muito atrás e apareceu em terceiro no ranking com 1.389 vendas. Aliás, quem já dirigiu esses modelos sabe o quanto eles são práticos e confortáveis para o dia a dia, seja para um passeio ou para o trânsito caótico da cidade.

Na quarta posição, o Volkswagen Polo também fez bonito com 1.279 unidades vendidas nos primeiros dias de agosto. Lembre-se que ele foi o líder do mês passado, então essa disputa está acirrada!

Se você é fã de SUVs, o grande destaque é o Hyundai Creta, que lidera com 1.119 unidades. O Toyota Corolla Cross está na cola, com apenas quatro vendas a menos, o que mostra como o mercado está diversificado e competitivo.

O Renault Kwid surpreendeu e saiu na frente do Fiat Mobi, com 945 unidades contra 722. E se você ainda não conheceu o Volkswagen T-Cross, ele ocupa o oitavo lugar com 868 emplacamentos, enquanto o Nissan Kicks vem logo atrás com 818. Esses SUVs têm agradado bastante por seu espaço e conforto.

E não podemos deixar de falar do Fiat Fastback, que teve 698 unidades vendidas, superando o Volkswagen Nivus com suas 528. O Fiat Pulse também está firme, com 600 vendas, e ainda passa à frente do Volkswagen Tera, que ficou com 466 emplacamentos.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 2.609 2 Fiat Argo 1.447 3 Fiat Strada 1.389 4 Volkswagen Polo 1.279 5 Hyundai Creta 1.119 6 Toyota Corolla Cross 1.115 7 Renault Kwid 945 8 Volkswagen T-Cross 868 9 Nissan Kicks 818 10 Fiat Mobi 722 11 Volkswagen Saveiro 706 12 Fiat Fastback 698 13 Chevrolet Onix 691 14 Chevrolet Onix Plus 651 15 Chevrolet Tracker 640 16 Volkswagen Nivus 628 17 Fiat Pulse 600 18 Toyota Hilux 541 19 Honda HR-V 531 20 Volkswagen Tera 466 21 Jeep Compass 452 22 Caoa Chery Tiggo 7 432 23 Volkswagen Virtus 422 24 Fiat Toro 402 25 Ford Ranger 367 26 Chevrolet S10 258

Essa lista é o resultado do levantamento da Fipe Carros com dados da Fenabrave, e mostra como o mercado automotivo está sempre em movimento. É interessante observar como cada modelo encontra seu espaço, seja pelo preço, desempenho ou estilo. Assim, o prazer de dirigir continua em alta para todos nós!