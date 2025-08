Haval Raptor Hi4 2026: imagens reveladas pela Great Wall Motor

A Haval, parte do grupo Great Wall Motor (GWM), divulgou no dia 5 de agosto as primeiras imagens oficiais do incrível Raptor Hi4 2026. Este SUV híbrido plug-in não só passou por um facelift que chama a atenção, mas também traz uma tecnologia avançada que combina motor gasolina e elétrico de forma bem eficiente.

Mudanças que Impressionam

O visual desse SUV chegou com tudo! Os faróis quadrados agora têm 123 LEDs em cada um, garantindo uma iluminação poderosa de até 189 metros. E não para por aí: as lanternas traseiras agora são horizontais e aparecem com nada menos que 300 LEDs. Ah, e quem adorava o estepe do lado de fora vai notar que, enquanto o design se manteve, a inscrição “HAVAL” foi trocada por “GWM” no centro. É um toque a mais de modernidade.

Cores e Proporções

Uma novidade que não passa despercebida é a nova cor verde menta. Um charme, não é? As medidas continuam generosas: 4,80 m de comprimento, 1,95 m de largura e 1,84 m de altura, com um entre-eixos de 2,74 m. A lateral tem um design sólido, com arcos de roda mais largos (30 mm a mais) e rodas pretas que dão um ar esportivo ao modelo, junto com um rack de teto perfeito para quem ama aventuras.

Interior Moderno e Funcional

Uma das atualizações mais legais é o novo volante de dois raios, que traz menos botões e uma alavanca de câmbio conectada ao volante. Isso é para facilitar aqueles que preferem um ambiente mais clean e prático. O sistema multimídia agora usa a interface Coffee OS 3 da GWM, que promete ser intuitiva para o dia a dia.

Tecnologia Sempre à Mão

O Raptor 2026 não deixa a desejar em tecnologia de assistência à condução. Com recursos como piloto automático de alta velocidade e assistência de estacionamento, os sete tipos de câmeras e sensores modernizam ainda mais a experiência ao dirigir. Ideal para quem costuma enfrentar o trânsito nas grandes cidades!

Desempenho que Impressiona

Falando do que realmente importa, o conjunto híbrido plug-in Hi4 combina um motor 1.5 turbo com dois motores elétricos. Isso gera uma potência combinada incrível de 330 kW (443 cv) e um torque de 750 Nm. Para você ter uma ideia, o bichinho acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos. É adrenalina pura!

A bateria de lítio tem uma capacidade de 35,43 kWh, oferecendo até 151 km de autonomia elétrica em ciclo WLTC. E não se preocupe com o peso, que está em 2.135 kg — um verdadeiro robusto!

Comparação e Mercado

Para quem se pergunta como se compara com o modelo anterior, o Raptor 2024 entrega até 295 cv e alcança os 100 km/h em 6 segundos. Portanto, esse novo modelo promete ser um tremendo salto em desempenho e tecnologia.

Na China, o Raptor 2024 está disponível em quatro versões, com preços variando entre 165.800 e 192.800 yuan (algo em torno de US$ 23.000 a US$ 26.800). A marca já anunciou planos de produção nacional em Iracemápolis, reforçando seu compromisso com o mercado brasileiro.

Essas novidades do Haval Raptor Hi4 2026 certamente vão agitar o cenário dos SUVs no Brasil!