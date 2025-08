Campeonato Estadual Feminino 2025: nova campeã e tabela atualizada

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul anunciou a tabela e o regulamento do Campeonato Estadual de Futebol Feminino 2025. A competição contará com cinco clubes e será realizada entre 27 de setembro e 6 de dezembro deste ano.

Os times participantes são Taveirópolis, Pantanal, Esquerdinha, Corumbaense e Aldeia Brejão. O Operário, que é o tetracampeão e uma das principais forças do futebol feminino da região, está ausente nesta edição. Além do Operário, outros clubes como Comercial, Costa Rica, Aquidauanense e São Gabriel também não participarão.

Os jogos ocorrerão em três cidades: Campo Grande, Corumbá e Nioaque. A competição será disputada em um formato de pontos corridos, onde todas as equipes se enfrentarão em turno e returno, totalizando dez rodadas. O time que somar mais pontos ao final da competição será declarado campeão.

Em caso de empate na pontuação, o desempate será definido através de vários critérios, que incluem o maior número de vitórias, saldo de gols, e gols marcados, além de confronto direto, menor número de cartões vermelhos e amarelos, e, se necessário, sorteio na sede da Federação.

Cada jogo terá dois tempos de 40 minutos, com um intervalo de 15 minutos. As equipes poderão fazer até sete substituições por partida, distribuídas em três paradas, e haverá uma substituição extra autorizada em caso de concussão cerebral, conforme as normas da Confederação Brasileira de Futebol.

A bola oficial utilizada será a Kagiva e todos os clubes devem inscrever jogadoras com no mínimo 16 anos, registradas no sistema da CBF. Também é permitido o uso de até três jogadoras estrangeiras por equipe, desde que regularizadas.

O torneio começará no dia 27 de setembro, às 15h, com o confronto entre Taveirópolis e Aldeia Brejão no Estádio Cene, em Campo Grande. No dia seguinte, 28 de setembro, às 9h, o Corumbaense jogará contra o Esquerdinha no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá.

O campeão do Campeonato Estadual Feminino garantirá uma vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2026 e receberá um troféu e 35 medalhas. O vice-campeão também será premiado com o mesmo reconhecimento. Durante a competição, não será permitido a transferência de jogadoras entre as equipes.

A tabela da primeira rodada é a seguinte:

27/09 : Taveirópolis x Brejão, Estádio Cene, Campo Grande, às 15h

: Taveirópolis x Brejão, Estádio Cene, Campo Grande, às 15h 28/09: Corumbaense x Esquerdinha, Estádio Arthur Marinho, Corumbá, às 9h

Os torcedores podem esperar uma competição acirrada e cheia de emoção, com a participação de clubes tradicionais do futebol feminino na região.