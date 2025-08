Tabela de preços da Hilux para CNPJ em agosto de 2025

A Toyota decidiu dar uma força para as empresas e produtores rurais que estão pensando em comprar uma Hilux neste mês de agosto. Com condições especiais de venda direta, essa é a chance de garantir sua pickup com preços bem mais acessíveis.

Entre as opções, a versão mais em conta é a Cabine Chassi com câmbio manual, saindo a R$ 253.090 no varejo. Para quem tem um CNPJ, o valor cai para R$ 207.533,80. Um descontão de mais de R$ 45 mil! E se você está pensando na versão STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT, ela também ficou mais barata, de R$ 261.990 por apenas R$ 214.831,81, uma economia de cerca de R$ 47 mil.

Se você já dirigiu bastante em estrada, sabe como um câmbio esperto faz diferença. A Hilux não decepciona nesse aspecto. Falando nisso, a versão STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT pode ser comprada na faixa de R$ 220.499,81 — um baita desconto de R$ 48.590,19.

Para quem busca mais conforto, a STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT, que traz cabine dupla e mais equipamentos, custa R$ 278.790 normalmente, mas está com preço promocional de R$ 228.697,80, economizando assim R$ 50 mil. E se você preferir a versão automática, a STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT não fica pra trás, vindo de R$ 288.990 por apenas R$ 236.971,80 — um baita desconto de R$ 52 mil.

Por fim, a Hilux SR CD 2.8 4×4 AT, a mais completa, que custa R$ 306.090 no varejo, é vendida por R$ 250.993,80 para empresas, garantindo uma economia de R$ 55.096,20. Não dá pra deixar essa passar!

Sob o capô, a Toyota Hilux entrega motor 2.8 turbodiesel em todas as versões, com 204 cv de potência e torque de 50,9 kgfm. E a transmissão pode ser manual ou automática com seis marchas. Essa motorização ficou ainda mais eficiente após atualizações que atendem às novas normas de emissão.

E sabe o que é mais interessante? No primeiro semestre de 2025, segundo a Fenabrave, a Toyota Hilux foi a campeã em vendas, com 23.152 unidades emplacadas. A Chevrolet S10 vendeu 13.783, enquanto a Ford Ranger ficou com 15.976. Isso mostra que a Hilux continua sendo a preferência entre os apaixonados por pickups!

Agora vamos conferir os preços e configurações especiais da Toyota Hilux para CNPJ e produtores rurais em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preços para CNPJ Descontos Cabine Chassi MT R$ 253.090,00 R$ 207.533,80 R$ 45.556,20 STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT R$ 261.990,00 R$ 214.831,81 R$ 47.158,19 STD CS 2.8 4×4 MT R$ 269.090,00 R$ 220.499,81 R$ 48.590,19 STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT R$ 278.790,00 R$ 228.697,80 R$ 50.092,20 STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT R$ 288.990,00 R$ 236.971,80 R$ 52.018,20 SR CD 2.8 4×4 AT R$ 306.090,00 R$ 250.993,80 R$ 55.096,20

Com tanta variedade e descontos, quem não ficaria animado para conhecer a nova Hilux, né?