Omoda anuncia lançamento dos SUVs 5 HEV e 7 PHEV em setembro

A Omoda & Jaecoo (O&J), marcas do grupo Chery, está prestes a agitar o mercado brasileiro com o lançamento de dois novos SUVs híbridos na segunda quinzena de setembro. Estamos falando do Omoda 5 HEV, que traz um sistema híbrido convencional, e do Omoda 7 PHEV, um híbrido plug-in um pouco maior. E o melhor: a pré-venda já começa ainda em setembro, mostrando que a marca está realmente investindo na eletrificação dos seus modelos.

Essa notícia mostra que a O&J está avançando com força no Brasil. Eles começaram sua operação oficialmente em abril, quando lançaram o elétrico Omoda 5 e o híbrido plug-in Jaecoo 7. Agora, já possuem mais de 40 concessionárias espalhadas por 17 estados e figuram entre as 20 marcas que mais emplacam carros no Brasil. Isso é um passo e tanto, não é?

Falando um pouco mais sobre o Omoda 5 HEV, este SUV oferece uma alternativa híbrida tradicional ao já conhecido SUV-cupê. Com motor 1.5 turbo e um sistema elétrico que não exige recarga na tomada, ele entrega 203 cv e 31 kgfm de torque. A proposta é ser eficiente e oferecer um bom custo-benefício, principalmente para competir com modelos como o Toyota Corolla Cross HEV.

E se você curte SUVs maiores, o Omoda 7 PHEV promete não decepcionar. Com impressionantes 4,62 metros de comprimento, ele vem equipado com um motor 1.5 turbo e um motor elétrico, oferecendo uma potência combinada de 339 cv e um torque de 52 kgfm. Isso dá um gás na performance, colocando este modelo em confronto direto com o BYD Song Plus e o GWM H6. É de se empolgar pensar nas possibilidades!

Com esses lançamentos, a O&J também apresenta o conceito visual “NEO Crossover”, que mistura um design futurista com tecnologia de ponta e uma abordagem conectada. E o Omoda 7 será o primeiro a fazer uso da nova linguagem, chamada “Art in Motion X”. É legal ver como as marcas estão inovando em estilo e tecnologia, não acha?

A O&J está se posicionando de forma independente no Brasil, com produtos únicos em relação à Caoa Chery. A sede da empresa fica em Wuhu, na China, e a expectativa é crescer no mercado brasileiro com esses SUVs eletrificados, mirando entrar no Top 10 de vendas nos próximos anos. É um momento interessante para acompanhar essas novas opções no cenário automotivo!