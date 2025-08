GWM inicia produção nacional em Iracemápolis

A GWM, aquela gigante automotiva que chamou a atenção nos últimos anos, confirmou que sua fábrica em Iracemápolis, São Paulo, vai começar a operar oficialmente em 15 de agosto de 2025. Essa unidade foi adquirida da Mercedes-Benz em 2021 e vai marcar o início da produção da marca aqui no Brasil. Para dar um toque especial à inauguração, até o presidente Lula vai estar presente. No começo, a fábrica vai contar com um turno e 500 funcionários, mas a expectativa é de que cresça para dois turnos e 800 colaboradores até 2026.

E qual será o primeiro modelo a sair da linha? O incrível SUV híbrido Haval H6! Ele vai oferecer versões HEV (híbrido convencional), PHEV (híbrido plug-in) e uma versão GT. Todas têm um motor 1.5 a gasolina, com potência variando entre impressionantes 243 cv e 393 cv, dependendo da configuração e da bateria. O visual será o mesmo que já vimos nas concessionárias desde 2023, mas um facelift está prometido para 2026, junto com a introdução do motor flex.

Novidades no portfólio da GWM

Além do H6, a GWM está planejando trazer para o Brasil a robusta picape Poer P30 e o SUV familiar Haval H9, ambos equipados com motor 2.4 turbodiesel e câmbio automático de 9 marchas. Diferentemente do que a marca tinha em mente inicialmente, esses dois modelos não vão contar com eletrificação, atendendo a um público mais tradicional, especialmente o do agronegócio.

Falando um pouco mais sobre a Poer P30, ela é realmente robusta: são 5,41 m de comprimento e capacidade de carga para impressionantes 1.050 kg. A estrutura sobre chassi e tração 4×4 com bloqueio de diferencial promete muita garra, ideal para quem precisa enfrentar estradas difíceis ou até mesmo um off-road moderado. Já o Haval H9 mantém a tradição das SUVs grandes, superando rivais como a Toyota SW4, oferecendo até sete lugares e muita versatilidade.

Produção e planos futuros

A nova fábrica da GWM tem a capacidade de produzir até 50 mil veículos por ano. No início, a meta é manufacture cerca de 30 mil unidades em 2025. Inicialmente, 35% dos componentes serão fabricados aqui, mas a GWM já está de olho na meta de 60% até 2026. O investimento total pode atingir incríveis R$ 10 bilhões até 2032, com foco no desenvolvimento de novos produtos e na expansão da estrutura.

E não para por aí! Entre os próximos lançamentos, a marca também pretende trazer o SUV de luxo Wey 07, que já fez sua aparição no Salão de Pequim. Inicialmente, ele vai ser importado e está previsto para estrear no Brasil em outubro.

A estratégia de apostar em modelos a diesel é uma jogada inteligente da GWM. Com isso, a ideia é conquistar o consumidor brasileiro que ainda tem uma preferência pelos motores a combustão, especialmente nas picapes e SUVs. Eles querem evitar os erros de outros competidores, como a BYD, que entrou no mercado apenas com modelos híbridos e teve dificuldades para encontrar seu espaço.

Então, entre híbridos e utilitários robustos, a GWM está mostrando que vem com tudo para se consolidar no mercado brasileiro, trazendo produção local e preços mais competitivos para atender às necessidades e desejos do público nacional.