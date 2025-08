Mercedes-Benz planeja 18 lançamentos até 2026

A Mercedes-Benz promete agitar o mercado automotivo com um plano ousado até 2026, trazendo 18 novos modelos. O legal é que eles vão dividir essas novidades entre nove carros a combustão e nove elétricos, abrangendo desde os mais acessíveis até as belezuras de luxo que todo mundo sonha em ter. E não é só isso! Entre as surpresas, está o “Little G”, que promete ser uma versão compacta do icônico Classe G.

Apesar das vendas terem dado uma esfriada — com uma queda de 3% em 2024 e 6,2% no primeiro semestre de 2025 —, a marca encarou isso como um desafio e um novo começo. O CEO Ola Källenius reforça que, mesmo com a eletrificação em alta, os motores a combustão ainda têm seu espaço garantido por pelo menos mais dez anos. Afinal, quem não ama o rugido de um motor potente?

Renovação e Novidades

Dentre os destaques do plano, o CLA Shooting Brake aparece em duas versões: uma elétrica e outra a combustão. Para quem está de olho nos modelos de entrada, vão rolar três lançamentos, sendo dois elétricos e um a combustão — provavelmente os novos GLA e GLB. Já a linha intermediária vai receber quatro novinhos, incluindo atualizações do Classe C e do SUV GLC, com opções elétricas e tradicionais.

Passando para o topo da linha, a expectativa é grande para cinco veículos elétricos e quatro a combustão. O Classe S e o EQS passarão por renovação pesada, prometendo mais que um simple facelift. A ideia é dar um upgrade que realmente faça a diferença, quase como aquele kit esportivo que você sempre sonhou para o seu carro.

Performance e Estilo

A divisão AMG também está na expectativa de novidades. Vem aí o conceito GT XX, que inaugura um supersedã elétrico e um SUV derivado, além de um novo motor V8 a combustão a caminho para 2027. E os veteranos como C63 e C43 vão trocar sua essência por uma nova configuração de seis cilindros, enquanto o futuro dos modelos CLE Coupé e Cabriolet ainda é um mistério.

A cereja do bolo é que a Mercedes está focando em criar uma identidade visual unificada entre todos os seus veículos, sejam eles elétricos ou a combustão. A ideia é deixar de lado comandos que não são práticos e formas muito aerodinâmicas que ninguém entende. Às vezes, o simples é o que funciona melhor.

O Futuro é Elétrico e Prático

O objetivo é encontrar um equilíbrio entre tecnologia e praticidade. Uma boa sacada pode ser a expansão da linha elétrica, como a Mercedes GLC EV, que une autonomia e um design de deixar qualquer um de queixo caído. A verdade é que a nova linha da Mercedes promete não apenas fazer os entusiastas vibrarem, mas também conquistar novos públicos.

Quem não ama ver as novidades que as montadoras têm preparado? É sempre uma expectativa boa para quem é amante de carros.