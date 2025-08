Geraldo Luís diz que fama nunca foi necessária para ele

Na última segunda-feira, 4 de agosto, o programa “No Alvo” recebeu o apresentador Geraldo Luís. Ele compartilhou sua trajetória, que começou em uma infância humilde no interior de São Paulo e o levou ao estrelato na televisão brasileira. Geraldo, que iniciou sua carreira de forma discreta no jornalismo local, conquistou o público com seu jeito emocional de contar histórias, fazendo muitos chorarem e pedirem sua volta ao ar. No entanto, ele revelou que sua vida pessoal é marcada por desafios e um desejo de privacidade.

Durante a exibição, que ocorreu das 23h22 à 00h16 e obteve 3,9 pontos de audiência na Grande São Paulo, Geraldo trouxe à tona suas memórias de infância. Ele recordou o momento em que ele e sua mãe foram despejados e passaram por dificuldades. Apesar disso, ele destacou a importância das experiências vividas, tendo fundado uma instituição em Limeira chamada Casa da Sopa, que servia mais de 15 mil refeições mensais a pessoas em situação de rua. Além disso, ele implementou atividades de alfabetização e ensino de informática para crianças.

Ao falar de sua mãe, que faleceu em 2007, Geraldo expressou sua saudade e como ela continua viva em seu coração. Ele revelou que a morte não pode apagar o amor que sente por ela. O apresentador também refletiu sobre seu passado amoroso, mencionando que foi casado por 14 anos e é pai de João Pedro. Ao discutir seus relacionamentos, ele afirmou que a fama pode trazer complicações, e que muitos na televisão passam por desilusões amorosas.

A conversa se aprofundou em algumas polêmicas e comentários que o cercam. Sobre sua suposta concorrência com outros apresentadores, Geraldo negou que tenha desejado o fracasso de um colega e afirmou que as supostas rivalidades na televisão frequentemente surgem de mal-entendidos e interpretações erradas. Em relação a uma entrevista envolvendo um piloto e a acusação de que ele estaria buscando denegrir outro apresentador, Geraldo reconheceu que cometeu erros, mas destacou a importância de aprender com eles.

Ele também abordou a controversa relação com o falecido apresentador Marcelo Rezende, defendendo seu amor e respeito por ele. Geraldo explicou que as decisões sobre tratamentos de saúde são pessoais e não devem ser assumidas por outros. Em meio a tudo isso, ele afirmou que nunca teve a intenção de buscar reconhecimento ou fama, mas sim de devolver à sociedade um pouco do que recebeu em sua trajetória de vida.

O programa “No Alvo” continua a ser exibido às segundas-feiras, às 23h15, no SBT.