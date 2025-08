Projeto busca indicação geográfica para leite de Castro

Prefeitura, Estado e Cooperativa Castrolanda Assinam Parceria para Indicação Geográfica do Leite de Castro

Na terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, a Prefeitura, o Governo do Estado e a Cooperativa Castrolanda firmaram uma parceria com o objetivo de conquistar a Indicação Geográfica (IG) do Leite de Castro. O termo de cooperação foi assinado durante a abertura do evento Agroleite, que acontece no Expotrade Castrolanda e se estende até o dia 8 de agosto.

O ato contou com a presença do prefeito Reinaldo Cardoso, do vice-governador Darci Piana e do presidente da Cooperativa, Willem Bouwman. O documento oficializa o compromisso entre as três entidades e autoriza o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PR) a liderar o desenvolvimento do projeto que visa implementar, promover e gerenciar a identidade do Leite de Castro.

A Indicação Geográfica é uma ferramenta que reconhece produtos ou serviços como únicos devido à sua origem geográfica. O prefeito Reinaldo Cardoso ressaltou a importância dessa certificação, afirmando que já somos conhecidos como a capital nacional do leite e, com essa identificação, a cidade poderá ganhar visibilidade no cenário internacional. “Isso será uma grande alavanca para o desenvolvimento do turismo e do agronegócio”, completou.

O projeto do Sebrae incluirá ações de promoção do leite de Castro, visando divulgação tanto no mercado nacional quanto internacional, focando na qualidade e autenticidade do produto. Também haverá um incentivo a práticas sustentáveis e inovadoras na produção, atento às demandas do mercado. Será promovida uma governança participativa, envolvendo produtores, cooperados e a comunidade local, garantindo que todos participem ativamente da gestão e do desenvolvimento da IG. Além disso, o projeto contribuirá para a proteção jurídica e mercadológica da identidade geográfica do leite de Castro.