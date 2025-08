Ram Rampage 2026 recebe novos itens e se distancia da Fiat Toro

A Ram acaba de soltar as novidades da linha 2026 da sua picape Rampage, que continua com quatro versões: Big Horn, Rebel, Laramie e R/T. As mudanças são pontuais, mas focam em deixar a experiência de dirigir ainda melhor, tanto em acabamento quanto em conforto e segurança. E a boa notícia é que a Rampage vai chegar às concessionárias em agosto, embora os preços ainda não tenham sido anunciados.

Na versão Big Horn, que é a mais básica, já dá para curtir tecnologia de ponta, pois os sensores de estacionamento dianteiros agora são de série. E para quem gosta do estilo, as versões Rebel e Laramie com pacote Night Edition vêm com lanternas traseiras escurecidas, seguindo a linha das picapes maiores da marca. Para os aficcionados por desempenho, a R/T passou por uma recalibração na suspensão, garantindo conforto e mantendo aquele espírito esportivo. Ah, e os pneus Pirelli 235/55 R19 agora vêm com a tecnologia Seal Inside™, que permite continuar dirigindo mesmo com furos de até 5 mm. Já pensou em ter essa tranquilidade na estrada?

### Motorização e Desempenho

A linha 2026 da Rampage não decepciona na parte de motorização. Você pode escolher entre um motor 2.2 turbodiesel de 200 cv, que oferece um torque forte de 45,9 kgfm, ou um motor 2.0 Hurricane 4 a gasolina, com 272 cv e 40,8 kgfm. Ambos estão acoplados a um câmbio automático de nove marchas, que geralmente faz a diferença quando você está enfrentando aquele trânsito pesado ou precisa de resposta rápida na estrada.

E se você é daqueles que gosta de aventuras off-road, as versões com tração integral oferecem o sistema 4×4 auto, que vem com modo reduzido e assistente de descida em rampa — para encarar qualquer terreno com segurança e confiança.

### Dimensões e Capacidade

Falando em espaço, a Rampage mantém suas dimensões confortáveis: são 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura e 1.780 mm de altura, com um entre-eixos de 2.994 mm. Para quem precisa de espaço na caçamba, ela comporta 980 litros, com medidas de 1.450 mm de comprimento, 1.055 mm de largura e 595 mm de altura. Nas versões com motor a gasolina, a capacidade de carga chega a até 750 kg. Pronto para levar tudo que precisa na sua próxima viagem?

### Segurança

Quando se trata de segurança, as versões Rebel, Laramie e R/T vêm com sistemas de assistência à condução (ADAS) de nível 2, que eram novidade na linha 2025. O piloto automático adaptativo com função Stop & Go, por exemplo, é um verdadeiro quebra-galho para aqueles dias de trânsito, enquanto o alerta de saída de faixa ajuda a manter a direção sob controle.

### Produção e Impacto

Vale lembrar que a Rampage é produzida em Goiana, Pernambuco, e é o quinto modelo da Stellantis produzido nessa fábrica. Realmente uma conquista local, já que é a primeira picape da Ram desenvolvida fora da América do Norte. O modelo já acumula mais de 45 mil unidades vendidas e 25 prêmios da imprensa especializada.

Diante de tantas novidades e melhorias, a Ram Rampage se mostra uma opção atrativa para quem busca uma picape versátil e cheia de estilo. Quem não ama praticidade e potência na mesma medida?