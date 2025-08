Senador considera rever taxação da carne bovina antes de agosto

Avanços nas Negociações Comerciais entre Brasil e EUA: Carne Bovina em Foco

As negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos têm avançado nas últimas semanas, com uma redução significativa de cerca de 41% nas sobretaxas que seriam aplicadas a produtos brasileiros. Contudo, ainda permanece uma tarifa de 50% sobre algumas exportações, incluindo a carne bovina, que está programada para entrar em vigor no dia 6 de agosto.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad, liderou uma missão a Washington, onde buscou estabelecer um canal direto de comunicação com os legisladores americanos. Ele avaliou a visita como um sucesso e destacou a importância do diálogo entre os dois países. Trad comentou que o grupo convidou parlamentares dos Estados Unidos para visitarem o Brasil, inclusive durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Apesar dos avanços nas negociações, o Brasil continua sendo o país mais impactado pela nova política tarifária dos EUA. A Casa Branca justificou a aplicação da tarifa como uma resposta a ações do governo brasileiro que, na visão norte-americana, são consideradas uma "ameaça incomum" à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos.

Um dos principais pontos de preocupação é a carne brasileira, que é fundamental para a economia de estados como Mato Grosso do Sul. Trad expressou otimismo sobre a possibilidade de incluir a carne bovina na lista de produtos isentos de tarifa, devido ao seu alto consumo no mercado americano, especialmente na produção de hambúrgueres.

Ele acrescentou que, apesar da proximidade do início da cobrança, as conversas entre os países continuarão. "A carne pode ser revista porque é um produto muito consumido. Estamos tentando incluir esse item na lista de exceções", afirmou.

Trad também ressaltou que a decisão final sobre qualquer acordo comercial é de responsabilidade do governo brasileiro, mas o diálogo entre os parlamentares pode facilitar um entendimento. Ele mencionou que a comunicação com os representantes americanos é essencial e que o governo federal deve preparar essa negociação.

Em relação à pressa para alcançar um acordo antes da implementação da tarifa de 50%, Trad reconheceu que o tempo é curto, mas reafirmou que os representantes dos EUA garantiram que as discussões não irão parar, mesmo após a aplicação da tarifa.

Além da carne bovina, outros setores brasileiros também enfrentam desafios devido às novas taxas, mesmo com a recente redução. Há expectativas de que novas rodadas de negociações ocorram, incluindo visitas de parlamentares americanos ao Brasil, o que poderia ajudar na busca por acordos específicos para produtos estratégicos.

Trad terminou ressaltando que a missão a Washington teve um impacto positivo nas relações entre os dois países, que estavam tensas e sem canais de diálogo efetivos. Com a nova comunicação estabelecida, acredita que haverá um espaço maior para que os governos possam continuar discutindo e tentando reverter medidas que possam prejudicar os exportadores brasileiros.