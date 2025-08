Citroën encerra produção de dois clássicos na Argentina

A Citroën anunciou que está encerrando a produção de dois modelos que já são verdadeiros veteranos: o C4 Cactus e o Berlingo Multispace. Ambos estavam apenas na linha argentina, depois de já terem se aposentado no Brasil. Para a galera que curte carros, isso pode trazer um certo saudosismo, já que esses modelos eram parte de uma era cheia de designs diferentes e soluções inovadoras.

Atualmente, a gama de carros de passeio da Citroën na Argentina fica restrita ao C3, C3 Aircross e o Basalt, todos frutos do projeto global C-Cubed. Já os veículos comerciais continuaram com as linhas Jumpy e Jumper, além do furgão elétrico e-Jumpy.

C4 Cactus: Um Design Inusitado

Lançado na França em 2014, o C4 Cactus era a aposta da Citroën num SUV compacto com um estilo marcante e duas características principais: suas icônicas bolhas de ar nas portas e um interior que brincava com o minimalismo. Mesmo após a produção no Brasil iniciar em 2018, onde passaram por algumas adaptações, como suspensão elevada e janelas tradicionais, o modelo não teve tanta força de venda quanto esperado. Ao todo, foram cerca de 71 mil unidades vendidas aqui, com um pico em 2021.

Infelizmente, a produção no Brasil se encerrou em dezembro de 2024, e a venda na Argentina ficou restrita ao que ainda existia em estoque. Assim, a saída do modelo das prateleiras era apenas uma questão de tempo.

Berlingo Multispace: O Clássico que Não Morre

Falando no Berlingo, esse modelo tem uma história ainda mais longa. Lançado em 1998, ele foi um dos carros mais presentes nas ruas argentinas, e no Brasil, fez sua estreia no mesmo ano. Mesmo distante do auge nos anos 2000, com competição de modelos como o Fiat Doblò e o Renault Kangoo, o Berlingo continuou firme, mesmo que o público brasileiro o reconhecesse mais na versão furgão do que como veículo de passageiros.

Recentemente, um crash test revelou que a segurança daquele modelo não era nada ideal, contrastando com veículos mais modernos que oferecem melhor proteção. Mesmo assim, as versões furgão continuam disponíveis e são procuradas por empresas e motoristas que precisam de um transporte mais espaçoso e prático.

Nova Fase com a Linha C-Cubed

Com a despedida do Cactus e do Berlingo, a Citroën agora foca totalmente em sua nova linha C-Cubed. Essa nova família de modelos, que inclui o C3, C3 Aircross e o Basalt, é feita em parceria com a divisão indiana da marca e montada no Brasil. Esses veículos compartilham a plataforma CMP com o popular Peugeot 208 e trazem inovações em suas motorizações. Modelos mais acessíveis funcionam com o motor 1.0 Firefly, enquanto opções mais robustas vêm com motor 1.0 GSE turbo, capaz de entregar até 130 cv.

Ah, e quem já teve que lidar com caminhões pesados e estradas esburacadas sabe o quanto é crucial ter um carro que responda bem nas diversas situações do dia a dia. Isso faz toda a diferença quando se fala em conforto e segurança ao volante. Portanto, essa nova fase da Citroën promete trazer frescor e inovação para os apaixonados por automóveis.