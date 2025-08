VW Golf GTI seguirá por mais tempo, mesmo com motor híbrido

O Volkswagen Golf GTI é um verdadeiro ícone entre os hot hatches e, acredite, ele ainda está longe de se despedir do mercado. Com as novas normas de emissão apertando o cerco, muitos modelos com motor a combustão estão desaparecendo, mas o GTI tem um futuro promissor, pelo menos é o que promete o CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer.

Em uma conversa descontraída com o entusiasta da marca, Jamie Orr, Schäfer comentou que o GTI continua firme e forte, garantindo que ele ainda estará nas prateleiras até a próxima década. A ideia é que, mesmo na década de 2030, a Volkswagen continue a oferecer modelos a gasolina.

### O que vem por aí?

Contudo, nem tudo é tão simples. Schäfer comentou que o GTI pode passar por uma “eletrificação” em breve. Essa afirmação faz ecoar o teste que a VW fez com o Golf GTE, um modelo híbrido que chegou ao Brasil há alguns anos. Lembra dele? Um motor 1.4 TSI de 150 cv, combinado com um motor elétrico de 102 cv, formando um conjunto potente de 204 cv. Essa combinação oferece torque de 35,7 kgfm, ideal para quem valoriza potência e economia.

Ainda não se sabe exatamente qual será a configuração futura do GTI, mas uma coisa é certa: a nona geração do Golf, que deverá estrear no final da década, será exclusivamente elétrica. Isso é um marco, pois a própria Volkswagen anunciou que pretende lançar um Golf GTI 100% elétrico, que promete ser um “monstro”.

### O panorama das vendas

Apesar das boas novas, a situação do Golf nas vendas não é das melhores. Em 2015, a VW produziu mais de 1 milhão de unidades do modelo. No ano passado, esse número despencou para pouco mais de 300 mil, e a expectativa é que caia ainda mais. É uma mudança que deixa muitos apaixonados nostálgicos e preocupados com o futuro.

### O retorno do GTI no Brasil

Para nós, brasileiros, o GTI MK8 tem uma ótima notícia: ele voltará ao mercado em 2025, desta vez importado. A Volkswagen quer competir com pesos pesados como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla. Esse retorno é especial, já que a geração anterior foi produzida no Brasil e saiu de cena em 2019.

O novo GTI, que já passou por um facelift, deve manter o motor EA888 da geração anterior, podendo entregar até 265 cv. Em relação às medidas, ele continua com um porta-malas mais espaçoso, agora com 374 litros, o que é sempre bem-vindo para quem gosta de viajar com a família ou levar os amigos.

Com tudo isso, o novo GTI deve chegar ao Brasil em um preço competitivo, talvez abaixo de modelos como o GR Corolla e o Civic Type R, o que pode animar muitos amantes de carros por aqui.

Em suma, o Golf GTI mantém sua essência e, enquanto a eletrificação se aproxima, o amor pela condução esportiva continua firme. É um momento de transição, mas esse clássico certamente deixará uma marca importante na história automobilística.