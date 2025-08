Casal morre em acidente grave no norte do Paraná

Um grave acidente na rodovia PR-450, que liga Porecatu a Centenário do Sul, no norte do Paraná, resultou na morte de um casal. O acidente ocorreu quando o carro em que eles estavam perdeu o controle, saiu da pista e colidiu com um poste.

As vítimas foram identificadas como Bruno Nunes Pereira, de 23 anos, e Vanessa dos Santos, de 27 anos. Eles eram casados e, infelizmente, faleceram antes da chegada dos serviços de emergência.

Um terceiro ocupante do veículo, uma adolescente de 16 anos, sobreviveu ao acidente. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal de Centenário do Sul. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre o estado de saúde da jovem.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está investigando as causas do acidente. Até o momento, não há relatos de outros veículos envolvidos nem detalhes adicionais sobre o ocorrido.

Esse trágico acidente destaca a importância de cuidados nas estradas e a necessidade de atenção ao volante.