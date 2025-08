Stellantis registra crescimento de 18% na produção no Brasil

Entre janeiro e junho de 2025, a Stellantis mostrou que está com tudo aqui no Brasil. A montadora produziu nada menos que 403.711 veículos, uma alta de 18% em relação ao ano passado. E as exportações? Também dispararam com 87.732 unidades enviadas para fora, um crescimento impressionante de 93%! É o melhor desempenho que a marca já teve nessas operações desde que foi formada, lá em 2021.

O Fiat Strada, que é o xodó do público brasileiro, não só dominou as vendas por aqui, como também liderou as exportações. Foram 20.180 unidades enviadas, um salto incrível de 118% comparado a 2024. Para quem não sabe, a Strada é derivada do Mobi e compartilha alguns componentes com o Argo e o Pulse. Essa versão mais atual da picape chegou ao mercado em 2020, fazendo parte da renovação da linha compacta da Fiat.

O Jeep Compass também deu seu recado, com 8.827 unidades exportadas, enquanto o Citroën Aircross garantiu 5.647 unidades para o exterior. Esses modelos mostram que a Stellantis não está apenas se destacando, mas também diversificando sua gama de produtos.

Betim é o coração da produção e exportações

A grande estrela da Stellantis na América do Sul é a fábrica de Betim (MG). Essa unidade sozinha produziu 248.935 veículos no primeiro semestre, um crescimento de 16%. E não é só na produção que Betim se destaca: com 43.357 unidades exportadas, a fábrica registrou um salto de 107% em relação ao ano anterior. É lá que nasce praticamente toda a linha Fiat nacional, exceto a Toro, que vem de Goiana, além de ser o maior centro de produção de motores da região.

Em junho, a fábrica bateu a marca de 2,3 milhões de motores Firefly e 1,8 milhão de motores GSE Turbo produzidos desde o início das atividades. Para quem curte um carro com motor potente e eficiente, essas informações são música para os ouvidos.

Goiana mantém a alta com foco em Jeep e Ram

A unidade de Goiana (PE) também está bombando. Com 119.131 unidades produzidas no semestre, a planta viu um crescimento de 12%. As exportações de lá chegaram a 28.656 veículos, um aumento de 65%. Essa fábrica, inaugurada em 2014, é supermoderna e produz cinco modelos incríveis: Jeep Renegade, Compass, Commander, Fiat Toro e Ram Rampage. A picape Rampage é especialmente interessante, sendo o primeiro modelo da Ram desenvolvido totalmente no Brasil.

O parque industrial integrado na fábrica gera cerca de 6.400 empregos diretos, um número significativo para a região.

Porto Real é a nova estrela das exportações

O Polo Automotivo de Porto Real (RJ) teve o maior crescimento percentual nas exportações entre as fábricas da Stellantis, com 15.719 veículos enviados, um aumento de 122% em comparação ao ano anterior. A produção chegou a 35.645 unidades, crescendo 60% no primeiro semestre. E para quem não sabe, essa planta também é responsável pela linha Citroën no Brasil, incluindo modelos como C3 e Aircross. Rumores apontam que no futuro, o Jeep Avenger também poderá ser produzido lá, o que vai ajudar a diversificar ainda mais a linha de produção e deixar os fãs da marca ainda mais animados.

É impressionante ver como a Stellantis está se consolidando no mercado brasileiro, com crescimento expressivo e um portfólio diversificado que atende a diferentes gostos e necessidades. Enquanto isso, a gente continua acelerando nas nossas estradas, sempre em busca do próximo destino!