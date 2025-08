Cuidados com o pet no frio são essenciais para evitar doenças: veja alguns

Os pets também costumam ficar mais doentes quando o frio se aproxima, por isso é importante tomar cuidado com eles.

Os animais de estimação fazem parte da família e, assim como os humanos, também sofrem com as baixas temperaturas. O frio pode afetar diretamente a saúde e o bem-estar dos pets, especialmente os filhotes, os idosos e aqueles com pelagem curta.

Manter os cuidados durante o inverno exige atenção redobrada, pois a queda na temperatura pode desencadear diversos problemas respiratórios, articulares e até alimentares. Por isso, é fundamental adotar medidas que garantam conforto, segurança e saúde para o seu companheiro durante os dias frios.

Com algumas atitudes simples e uma rotina bem planejada, é possível manter o pet aquecido e longe de doenças sazonais, reforçando a qualidade de vida mesmo nos períodos mais gelados do ano, que estão cada vez mais intensos.

6 cuidados essenciais com o pet no frio

Durante os dias frios, cães e gatos enfrentam condições que exigem mais do organismo. Por isso, os tutores precisam adaptar a rotina, reforçar a proteção térmica e ficar atentos a sinais de desconforto ou doenças. Abaixo, veja seis cuidados indispensáveis para manter seu pet saudável e aquecido.

Mantenha o ambiente aquecido

Evite deixar o pet em locais expostos ao vento ou à umidade, pois essas condições favorecem o aparecimento de doenças respiratórias. Instale cobertores, almofadas ou caminhas térmicas em áreas protegidas da casa, como quartos ou salas.

Ofereça roupas adequadas

Cães de pequeno porte, com pelos curtos ou em idade avançada sentem mais frio, por isso, usar roupas térmicas pode ajudar a manter a temperatura corporal. Escolha peças confortáveis, com tecidos que não causem alergias e que cubram principalmente o dorso e o tórax do animal.

Reduza os banhos e use água morna

Durante o inverno, diminua a frequência dos banhos, especialmente se o pet não tem contato constante com áreas externas. Prefira banhos em horários mais quentes do dia e utilize sempre água morna e ambiente aquecido. Após o banho, seque completamente o animal com toalha e secador.

Estimule a hidratação constante

Mesmo com a diminuição da sede nos dias frios, os pets precisam manter a ingestão adequada de água. Ofereça água limpa e fresca, evitando recipientes metálicos que gelam facilmente. Em alguns casos, incluir alimentos úmidos na dieta pode ajudar a complementar a hidratação.

Ajuste a alimentação, se necessário

Animais que se movimentam menos durante o inverno podem acumular gordura se continuarem com a mesma quantidade calórica da alimentação. Em contrapartida, cães que vivem fora de casa ou se exercitam muito podem precisar de mais energia para manter a temperatura corporal.

Atenção especial para pets idosos

Animais idosos possuem sistema imunológico mais frágil, articulações mais sensíveis e maior predisposição a doenças no frio. Além disso, muitos desenvolvem artrite ou artrose, que pioram com as baixas temperaturas.

Mantenha-os sempre aquecidos, evite mudanças bruscas de ambiente e ofereça suporte ortopédico nas camas para aliviar dores articulares. Visitas regulares ao veterinário também são essenciais nessa fase para garantir que está tudo certo.

Sinais de que seu pet ficou doente no frio

Mesmo com todos os cuidados, o frio pode impactar a saúde do seu animal de estimação. Por isso, fique atento aos sinais que indicam que ele pode estar com algum problema de saúde relacionado às temperaturas baixas. Veja os principais sintomas:

Tosse ou espirros frequentes : Indicam possíveis infecções respiratórias, como gripe canina ou traqueobronquite, comuns em dias frios e ambientes fechados.

: Indicam possíveis infecções respiratórias, como gripe canina ou traqueobronquite, comuns em dias frios e ambientes fechados. Letargia e desânimo : Quando o pet se mostra apático, sem interesse por brincadeiras ou alimentação, pode estar com febre ou dor muscular.

: Quando o pet se mostra apático, sem interesse por brincadeiras ou alimentação, pode estar com febre ou dor muscular. Tremores persistentes : Mesmo em ambientes aquecidos, tremores podem revelar hipotermia leve ou desconforto com a temperatura.

: Mesmo em ambientes aquecidos, tremores podem revelar hipotermia leve ou desconforto com a temperatura. Secreção nasal ou ocular : Corrimento nos olhos e nariz, principalmente acompanhado de espirros, é sinal de alerta para viroses respiratórias.

: Corrimento nos olhos e nariz, principalmente acompanhado de espirros, é sinal de alerta para viroses respiratórias. Dificuldade para se locomover: Rigidez muscular ou dor ao caminhar pode indicar agravamento de problemas articulares, comuns em dias frios, especialmente em cães e gatos idosos.

Manter o pet protegido no inverno exige atenção constante e ações preventivas. Com cuidado, afeto e ambiente apropriado, é possível garantir saúde, segurança e conforto para seu companheiro em todas as estações.

