‘Légua Tirana’ esgota ingressos em pré-estreia no Recife

Neste sábado, dia 2 de setembro, foi comemorado o 36º aniversário da morte do renomado músico Luiz Gonzaga. O Cinema São Luiz, localizado no Recife, teve ingressos esgotados para a pré-estreia do filme Légua Tirana, que retrata a vida e a obra do artista conhecido como o Rei do Baião. A produção é uma celebração tanto cinematográfica quanto musical da trajetória de Gonzaga.

Nas próximas semanas, o filme será exibido em várias cidades, incluindo Caruaru, Petrolina, Juazeiro do Norte (CE), Aracaju (SE) e Salvador (BA). A estreia nacional está marcada para o dia 21 de agosto deste ano.

Após a sessão, o público pôde desfrutar de um pocket show com os sanfoneiros-atores que interpretam os diversos momentos da vida de Gonzaga: Kayro Oliveira interpreta o músico na infância, Wellington Lugo representa sua juventude, Chambinho do Acordeon o fase adulta, e Joquinha Gonzaga, sobrinho de Luiz, faz o papel do Gonzaga idoso. O filme foi gravado na Chapada do Araripe, uma região que abrange partes dos sertões de Pernambuco e Ceará, e conta com um elenco que inclui artistas renomados como Cláudia Ohana, Tonico Pereira, Batoré e o mestre repentista Bule Bule.

Légua Tirana é uma produção da Mont Serrat Filmes em parceria com o Instituto Cinema no Interior. O longa destaca as origens de Luiz Gonzaga, explorando sua infância e juventude, além de sua volta à cidade de Exu. O filme retrata imagens encantadoras do Sertão, evidenciando a paisagem que inspirou muitas de suas canções.

Os diretores Diego Fontes e Marcos Carvalho ressaltaram que mais do que contar uma história pessoal, o filme celebra a rica cultura brasileira e o impacto transformador da arte nordestina. Carvalho também comentou sobre a importância de levar o cinema e a música a diferentes regiões do país, promovendo diálogos com o público.

A produção foi viabilizada com recursos públicos federais, provenientes do Fundo Setorial Audiovisual da Agência Nacional do Cinema, bem como com recursos estaduais do Fundo de Incentivo à Cultura do Governo de Pernambuco. Além disso, conta com o patrocínio da empresa de energia solar Sungrow.