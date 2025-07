Peugeot Boxer 2026 é lançado no Brasil com design atualizado

A Peugeot está trazendo novidades bem interessantes para os amantes de utilitários. A linha 2026 da Boxer acaba de desembarcar no Brasil, focada tanto em quem precisa de transporte de carga quanto passageiros. E olha, o carro promete um desempenho melhorado, além de um visual atualizado que impressiona.

Um motor para se destacar

O grande trunfo da nova Boxer é o motor 2.2 BlueHDi turbo diesel. Com 140 cv e um torque de 34,7 kgfm, é como se a Peugeot tivesse decidido dar um gás a mais no seus carros. Ele vem ligado a um câmbio manual de seis marchas, garantindo uma condução mais ágil. E para quem se preocupa com o consumo, a marca garante que o novo motor está mais eficiente. É sempre bom saber que a economia de combustível pode nos deixar mais tranquilos na hora de abastecer, não é mesmo?

Mudanças no visual

Por fora, a Boxer passou por algumas mudanças bem sutis, mas que ajudam a dar uma cara nova ao modelo. A grade e o para-choque ganharam ajustes, tornando o visual mais moderno. No interior, quem gosta de tecnologia vai curtir! O painel foi atualizado, os comandos de ar-condicionado foram reposicionados, e a tela digital no quadro de instrumentos é uma adição bem-vinda. Algumas versões ainda têm uma tela multimídia de 5 polegadas para quem curte se conectar enquanto dirige.

Versatilidade ao seu favor

A nova linha continua oferecendo opções tanto para o transporte de carga quanto de passageiros. Para os frotistas, temos a Cargo L2H2 a partir de R$ 245.990 e a Cargo L3H2 por R$ 260.473. Ambas têm 13 m³ de capacidade e, para a alegria de muitos, podem ser dirigidas com CNH de categoria B. Muito prática para quem precisa de um utilitário mas não tem uma habilitação mais avançada.

Modelos para todos os gostos

Se você procura algo voltado para transporte de pessoas, a Boxer também não decepciona. O Minibus Comfort, com 17+1 lugares, sai por R$ 319.952. Já o Minibus Luxo, que inclui bancos reclináveis e um bagageiro de mil litros, custa R$ 327.242. Para quem viaja muito em grupo, esses detalhes fazem toda a diferença.

O que vem de série

Em todas as versões, a Boxer não esquece da segurança e do conforto. Temos ar-condicionado, direção hidráulica, controles de tração e estabilidade, freios ABS e dois airbags. É um pacote bem completo para quem precisa de um carro que desempenhe bem no dia a dia.

Enquanto isso, as novidades no mundo automotivo continuam, e a nova geração do Mazda CX-5 também promete impressionar com seu design. Mas isso é conversa para outro dia. Afinal, sempre há algo novo na estrada, e para os apaixonados por carros, isso é apenas o começo!