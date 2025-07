Preço, ficha técnica e equipamentos do Fipe Carros

A gente sabe que o Fiat Strada Freedom CS 2026 é a versão mais básica da picape mais vendida do Brasil. Ideal para quem busca um carro robusto para o trabalho, ela tem cabine simples e acomoda duas pessoas. Essa configuração é a porta de entrada para o mundo da Strada, posicionada entre a Endurance e as versões mais completas como Freedom CD, Volcano e Ranch. O preço sugerido pela empresa está em torno de R$ 118.990.

Falando de motor, a Strada Freedom CS é equipada com o potente 1.3 Firefly. Quando abastecida com etanol, ela entrega 107 cavalos de potência, o que é excelente para uma picape. O câmbio é manual de cinco marchas e a tração é dianteira. O desempenho é interessante, com uma velocidade máxima de até 166 km/h. O carro possui um torque de 13,7 kgfm a 4.000 rotações com etanol e 13,2 kgfm com gasolina.

Agora, se você é do tipo que adora ver números, durante o primeiro semestre de 2025, foram emplacadas 62.703 unidades da Strada. Isso é o suficiente para ela garantir a liderança entre carros e comerciais leves no país. Para vocês terem uma ideia, o Volkswagen Polo ficou em segundo lugar, com 57.217 unidades, seguido pelo Volkswagen T-Cross.

Itens de série do Fiat Strada Freedom CS 2026

A Strada Freedom CS não decepciona nos itens de série. Ela vem equipada com airbags frontais para motorista e passageiro, ajuste do banco do motorista e ar-condicionado, que sempre faz diferença em dias quentes. Os bancos são em tecido cinza e têm a estampa Fiat Flag, um charme à parte.

Além disso, a picape conta com calotas integrais, capota marítima e controle de estabilidade. A direção é elétrica, facilitando manobras em espaços mais apertados, enquanto os freios ABS com EBD garantem segurança nas frenagens. E para quem precisa carregar cargas, a caçamba tem ganchos de amarração e iluminação. Isso é muito útil para quem trabalha com transporte diário.

Ficha Técnica do Fiat Strada Freedom CS 2026

Dando uma olhada mais técnica, aqui estão os principais detalhes:

Motor: 1.3 Firefly

1.3 Firefly Câmbio: Manual, 5 marchas

Manual, 5 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 107 cv a 6.250 rpm (E)

107 cv a 6.250 rpm (E) Torque: 13,7 kgfm a 4.000 rpm (E) / 13,2 kgfm a 4.000 rpm (G)

13,7 kgfm a 4.000 rpm (E) / 13,2 kgfm a 4.000 rpm (G) Velocidade Máxima: 166 km/h

166 km/h 0–100 km/h: 11,2 s

11,2 s Consumo Cidade: 8,4 km/l (E) / 12,1 km/l (G)

8,4 km/l (E) / 12,1 km/l (G) Consumo Estrada: 9,4 km/l (E) / 13,3 km/l (G)

9,4 km/l (E) / 13,3 km/l (G) Comprimento: 4.474 mm

4.474 mm Largura: 1.732 mm

1.732 mm Altura: 1.607 mm

1.607 mm Entre-eixos: 2.737 mm

2.737 mm Altura livre do solo: 207 mm

207 mm Tanque de combustível: 55 litros

55 litros Capacidade de bagagem/carga: 1.354 litros

1.354 litros Peso líquido: 1.092 kg

1.092 kg Carga útil: 720 kg

720 kg Rodas e pneus: Liga leve, 195/65 R15

Liga leve, 195/65 R15 Garantia total: 36 meses

Olha, quem costuma fazer viagens longas de carro sabe da importância de um espaço extra na carga, e a Strada entrega isso de forma admirável. Além de ser prática, ela traz itens que melhoram a experiência ao volante, como o visor TFT de 3,5” e o volante com regulagem de altura. É uma picape que combina bem trabalho e conforto!