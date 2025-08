Range Rover de Elizabeth II será leiloado

Um Range Rover V8 de 2006, que já teve a honra de ser dirigido pela Rainha Elizabeth II, está prestes a ir a leilão no Reino Unido. A venda acontece no dia 23 de agosto, durante o Festival de Silverstone, em um evento conhecido como Collectors’ Car Sale. E olha, a expectativa é que esse ícone automotivo seja vendido por um preço que pode girar entre 9 mil e 16 mil libras (algo em torno de R$ 66 mil a R$ 117 mil) — certamente um investimento para os apaixonados por carros!

Agora, o que realmente faz esse modelo se destacar é sua exclusividade. Este é o único Range Rover L322 da Família Real equipado com motor V8 4.2 supercharged, que vem da Jaguar. Com essa motorização, o SUV entrega 396 cv e um torque robusto de 57,1 kgfm. Imagina sentir essa potência ao acelerar! Em termos de desempenho, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos, e a velocidade máxima chega a 210 km/h. Sem dúvidas, é um carro que combina bastante luxo e poder.

Aliás, mesmo com 193 mil km rodados e passando por outros donos desde 2008, o SUV mantém algumas características exclusivas feitas sob medida, como as luzes azuis de emergência que eram utilizadas para abrir caminho no trânsito. Quem nunca enfrentou um engarrafamento e sonhou com um acessório desses, não é mesmo?

Além disso, o veículo conta com alças de apoio na parte traseira e um degrau lateral para facilitar a entrada. Esses detalhes, que podem parecer simples, fazem toda a diferença no uso do dia a dia. E para quem ama carros de filmes, é um bom momento para relembrar que modelos icônicos, como o Mazda RX-7 de "Velozes e Furiosos", também são leiloados por valores impressionantes.

A casa de leilões garante que o Range Rover está em ótimo estado, sem ferrugem, e passou por uma revisão completa, que incluiu a pintura e troca dos pneus por novos Pirelli Scorpion. Ah, e uma curiosidade: o emblema do carro é de ouro e o design é super inovador. Esse modelo se tornou um verdadeiro ícone desde seu lançamento em 2002, por misturar luxo, desempenho e uma robustez digna de todas as aventuras.

Em 2006, ele ganhou atualizações significativas, como faróis novos e um sistema multimídia mais moderno. Para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar a beleza e conforto de um Range Rover, essa é uma chance diferente de fazer parte da história desse SUV.

Para quem decidir arrematar esse carro, vem um pacote de documentos que revela toda a sua trajetória, incluindo os manuais originais e a carteira de couro azul que fazia parte do veículo na época da Rainha. Um verdadeiro tesouro para os amantes de automóveis!