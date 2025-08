Im motors lança sistema para ampliar autonomia dos veículos

A IM Motors, a marca de elétricos do gigante chinês SAIC Motor, está trazendo uma novidade que promete mudar a forma como olhamos para os carros elétricos. O SUV LS6 será o primeiro modelo a contar com um sistema chamado Hengxing, que vai estender a autonomia do veículo. Para aqueles que estão pensando em trocar de carro, as pré-vendas começam no dia 15 de agosto, e um SUV maior, o LS9, chega ainda este ano.

Quem já dirigiu um carro elétrico sabe que a autonomia é uma das maiores preocupações. Imagina poder rodar até 1.500 km sem precisar parar para recarregar! É isso que a IM Motors promete com o novo sistema. O LS6 vem equipado com um motor que funciona como gerador e uma bateria de 66 kWh. Em uso elétrico puro, ele consegue rodar até 450 km antes de precisar ser recarregado. E para as longas viagens, o motor a combustão aparece para garantir que você não fique na mão.

Outro ponto forte é a rapidez no carregamento. Com a tecnologia de 800 volts, apenas 15 minutos em um carregador rápido já garantem cerca de 310 km extras. Essa bateria, fornecida pela CATL, é a maior do segmento de EREVs, que são veículos elétricos com extensor de autonomia.

Para comparar, um Tesla Model Y com bateria de 62,5 kWh roda apenas 593 km no mesmo ciclo. Já o Nio Onvo L60, com 60 kWh, chega a 555 km. Assim, a IM Motors diz que seu sistema pode triplicar a autonomia de concorrentes com capacidades de bateria similares.

Os EREVs estão ganhando força na China porque oferecem a experiência de um carro elétrico sem a famosa "ansiedade de carga". Ao contrário dos híbridos tradicionais, que muitas vezes dependem mais do motor a combustão, os EREVs são construídos para funcionar como elétricos, usando o motor apenas para gerar energia quando necessário.

E essa tendência acompanha uma evolução no mercado: em junho deste ano, a média das baterias de carros híbridos plug-in ultrapassou 29 kWh. Para quem pensa em adotar um carro elétrico mas ainda se preocupa com a autonomia, o lançamento da IM Motors pode ser uma ótima opção. Eles já estão vendendo carros 100% elétricos, como os sedãs L6 e L7 e os SUVs LS6 e LS7, e agora dão um passo importante para alcançar os que desejam um pouco mais de segurança em suas viagens.