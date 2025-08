Preço e itens de série do Fipe Carros: confira detalhes

O Hyundai Creta Ultimate 2026 chega ao mercado com um visual que já foi reformulado em 2024, portanto, as novidades são mais sutis. O preço inicial dessa versão top de linha é de R$ 198.120, e ele briga diretamente com outros campeões, como o Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker. O que será que ele traz de bom para conquistar os apaixonados por SUVs?

Quando falamos de desempenho, o Creta Ultimate mantém o motor 1.6 turbo a gasolina, com quatro cilindros, que entrega 193 cv de potência e um torque generoso de 27 kgfm. O câmbio é automatizado de dupla embreagem e tem sete marchas. Isso quer dizer que suas trocas são bem rápidas e suaves, um verdadeiro alívio em dias de trânsito ou nas subidas de serra, não é mesmo?

Em termos de tamanho, o SUV é bem espaçoso. Com 4,33 metros de comprimento, ele se adapta facilmente a qualquer estacionamento. A largura de 1,79 m e a altura de 1,63 m, com um entre-eixos de 2,61 m, garantem conforto para os ocupantes. E não esqueçamos do porta-malas, que comporta até 422 litros de bagagem — ótimo para aquelas viagens de fim de semana.

Segundo a Fenabrave, o Hyundai Creta teve 39.038 unidades vendidas de janeiro a julho de 2025. Embora tenha números impressionantes, ele ainda fica atrás do Volkswagen T-Cross, que emplacou 53.554 unidades, e do Honda HR-V, com 36.090 unidades. O Chevrolet Tracker também se destacou com 34.217 unidades.

Itens de série do Hyundai Creta Ultimate 2026

A lista de equipamentos do Creta Ultimate 2026 é de impressionar. Ele vem com faróis e lanternas traseiras de LED, ar-condicionado digital com duas zonas e até saídas de ar para os passageiros de trás. Para quem ama tecnologia, a central multimídia e o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas são um deleite.

Além disso, temos novidades como freio de estacionamento eletrônico, banco do motorista ventilado e um sistema de frenagem autônoma. E quem é fã de dirigir de forma mais esportiva vai adorar as borboletas no volante. A câmera com visão 360º traz mais segurança na hora de manobrar em locais apertados.

E não para por aí! A grade frontal é exclusiva, e as rodas de aro 18 somam estilo ao visual. Os bancos e o volante revestidos em couro conferem aquele toque de sofisticação. O assistente de tráfego cruzado traseiro e a câmera para monitoramento de ponto cego ajudam a evitar surpresas tristes no trânsito.

Por último, temos seis airbags, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, direção elétrica, travas e vidros elétricos, além de um indicador de pressão dos pneus e apoio de braço central para o motorista. Com todos esses recursos, dirigir esse SUV é sinônimo de conforto e segurança.

Ficha Técnica do Hyundai Creta Ultimate 2026

Aqui vão os detalhes técnicos que dão uma ideia mais precisa das qualidades do Creta:

Motor 1.6 Câmbio Automatizada DCT, 7 marchas Tração Dianteira Potência 193 cv a 6000 rpm Torque 27 kgfm a 1700 rpm (G) Velocidade Máx. 210 km/h 0-100 km/h 7,8 s Consumo Cidade 11,9 km/l (G) Consumo Estrada 13,5 km/l (G) Comprimento 4300 mm Largura 1790 mm Altura 1620 mm Entre-eixos 2610 mm Altura do solo 190 mm Capacidade do tanque 50 litros Capacidade de bagagem 433 litros Peso Líquido 1270 kg Carga Útil 430 kg Rodas e Pneus Liga leve, 215/55 R18 (dianteira e traseira) Garantia total 60 meses Garantia de motor e câmbio 60 meses

Com essa ficha técnica robusta e a combinação de tecnologia e conforto, o Hyundai Creta Ultimate 2026 promete agradar quem busca um SUV confiável e estiloso.