Desconto de R$ 42 mil na Ford Ranger XL para CNPJ em agosto

A Ford deu início a agosto com uma oferta atraente: a Ranger XL está disponível para vendas diretas, focando especialmente em empresas e produtores rurais. Para aproveitar essas condições, é importante atender aos critérios que a marca estabeleceu. Apesar de ser a versão mais básica, a Ranger XL não decepciona e ainda traz bons equipamentos e uma capacidade de carga impressionante, suportando até 1.071 kg.

Se você está de olho na configuração 4×4 com câmbio manual, prepare o bolso: o preço oficial é de R$ 264.200. Mas quem possui CNPJ ou é produtor rural pode desfrutar de um desconto considerável, reduzindo o valor para apenas R$ 221.900. Isso representa uma economia de nada menos que R$ 42.300! Porém, é bom lembrar que os preços podem variar bastante dependendo da região do Brasil.

Especificações da Ranger XL

Sob o capô, a Ranger XL MT é equipada com o motor 2.0 turbo de quatro cilindros, da linha Panther. Ele entrega 170 cv a 3.500 rpm e um torque de 41,3 kgfm a 2.000 rpm. Com uma transmissão manual de seis marchas e tração 4×4, a picape promete não deixar na mão, especialmente em terrenos mais difíceis, já que ainda conta com a opção de reduzida.

Olha só, entre janeiro e julho de 2025, o desempenho da Ford Ranger nas vendas foi animador: 19.080 unidades emplacadas. Ela ficou atrás somente da Toyota Hilux, líder do segmento, que vendeu 28.522 unidades, e da S10, que atingiu 16.432. Se você gosta de acompanhar esses números, aqui está o balanço mês a mês da Ranger:

Janeiro : 2.619

: 2.619 Fevereiro : 2.249

: 2.249 Março : 2.497

: 2.497 Abril : 2.980

: 2.980 Maio : 2.670

: 2.670 Junho : 2.961

: 2.961 Julho: 3.104

Recursos e Conforto

A Ranger XL também se destaca pelo seu desempenho em situações adversas. A picape consegue atravessar trechos alagados com até 80 centímetros de profundidade e ainda carrega um tanque robusto de 80 litros. Em termos de medidas, ela é bem imponente: são 1,88 metro de altura, 2,20 metros de largura (considerando os retrovisores) e 5,37 metros de comprimento total. A distância entre-eixos é de 3,27 metros, o que garante uma boa estabilidade na estrada.

E como a tecnologia não pode ficar de fora, a Ranger XL é equipada com o sistema multimídia Sync 4, que conta com uma tela sensível ao toque de 10″ e suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Para facilitar ainda mais o dia a dia, ela vem com duas entradas USB, degrau para ajudar a acessar a caçamba e um painel de instrumentos colorido de 8″, que pode ser ajustado facilmente pelo volante.

Itens de Conveniência

A Ford Ranger XL também é generosa em itens de conforto e segurança. Entre eles, você encontra piloto automático, tampa traseira com assistente para abrir e fechar, tomada 12V na caçamba, tração 4×4 e, claro, sete airbags (frontal, laterais, de cortina e de joelho para o motorista). É um verdadeiro pacote para quem busca uma picape que une robustez, tecnologia e conforto para o dia a dia.

Conheça os Preços

Dê uma olhada nos preços da Ranger XL para CNPJ e produtores rurais em agosto de 2025:

Configurações Preços Geral Preços para CNPJ e PR Descontos XL 4×4 MT R$ 264.200,00 R$ 221.900,00 R$ 42.300,00

Assim, a Ranger XL continua firme como uma opção robusta e cheia de funcionalidades. Se você é um apaixonado por picapes, vale a pena conferir!