Nissan Versa oferece desconto de até R$ 13.300 para CNPJ em agosto

O Nissan Versa chegou com uma oferta imperdível no começo de agosto, especialmente voltada para empresas e produtores rurais. A proposta é bem atraente: com as vendas diretas, quem se qualifica pode aproveitar um desconto significativo em duas versões do modelo. Só um detalhe: depois de adquirir o carro, ele não pode ser vendido antes de um ano.

Na versão Advance 1.6 CVT, que normalmente custa R$ 126.290, o preço despenca para R$ 115.990. Isso representa um desconto generoso de R$ 10.300. E se você estiver de olho no topo de linha Exclusive 1.6 CVT, que sairia por R$ 144.290, o preço cai para R$ 130.990, garantindo uma economia de R$ 13.300. Não é todo dia que se vê um negócio assim, não é mesmo?

Vendas do Nissan Versa

De acordo com a Fenabrave, entre janeiro e julho de 2025, o Nissan Versa vendeu 6.297 unidades no Brasil. Apesar desse número ser bom, ele ainda fica abaixo dos carros que lideram o mercado. No topo da lista, temos o Chevrolet Onix Plus, que emplacou 24.668 unidades. Logo atrás, aparecem o Toyota Corolla (21.581) e o Volkswagen Virtus (21.036).

Se você é curioso sobre como o Versa se saiu mês a mês, aqui vai um resumão:

Janeiro : 892

: 892 Fevereiro : 1.132

: 1.132 Março : 1.092

: 1.092 Abril : 740

: 740 Maio : 562

: 562 Junho : 949

: 949 Julho: 930

Desempenho do Motor

Sob o capô, o Nissan Versa é equipado com um motor 1.6 flex (HR16DE), bem conhecido pelos apaixonados pela marca. Ele entrega até 113 cv com etanol e 110 cv com gasolina, além de oferecer torque acima de 15 kgfm. O câmbio automático CVT Xtronic é uma mão na roda e simula até seis marchas. Quem já pegou um trânsito pesado certeza reconhece o valor de um bom câmbio.

Equipamentos do Versa

No quesito equipamentos, o Versa não decepciona. Ele vem com quatro alto-falantes, um carregador por indução, central multimídia Nissan Connect com tela de 8”, além de compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto. A segurança também é destaque com airbags frontais, laterais e de cortina, além de alerta de tráfego cruzado e câmera de ré. Isso mostra que a Nissan está de olho não só no conforto, mas também na segurança de quem vai estar ao volante.

Então, se você está pensando em uma compra, vale a pena conferir essas opções e ofertas. Afinal, um bom sedã como o Nissan Versa pode ser o companheiro perfeito para as suas aventuras diárias, seja na estrada ou na cidade.