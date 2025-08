Omoda e Jaecoo vendem 1.000 unidades no Brasil, diz Fipe Carros

A Omoda & Jaecoo está comemorando uma conquista que merece aplausos: em menos de três meses de operação no Brasil, já vendeu mil veículos! O destaque ficou por conta do Jaecoo 7 Prestige, que foi entregue a um cliente no Espírito Santo. Não é todo dia que uma marca nova chega com tanta força no mercado, e a aceitação dos modelos surpreendeu até os mais otimistas.

E as vendas não param por aí. Em junho, elas aumentaram em impressionantes 36% em relação a maio. Esse crescimento é liderado por dois SUVs que estão chamando a atenção: o Jaecoo 7, que é híbrido plug-in, e o Omoda 5, todo elétrico. Com design arrojado e tecnologia de ponta, esses modelos estão conquistando seus espaços. Vale lembrar que a tendência de carros elétricos não é uma exclusividade da Omoda & Jaecoo; marcas como a Tesla também estão na corrida, oferecendo opções mais acessíveis.

Para manter esse ritmo acelerado, a empresa investe pesado em uma rede de atendimento que realmente funcione e num pós-venda de qualidade. E a meta deles é ousada: querem vender mais de mil veículos por mês até o final de 2025. Olhando lá fora, a situação também impressiona. A marca já vendeu mais de 570 mil carros em 44 países em apenas 28 meses. As vendas de veículos eletrificados estão bombando, com um salto de 460% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao ano anterior.

Na Europa, o cenário é ainda mais promissor. Entre janeiro e junho de 2025, as vendas na região explodiram, com um crescimento de 1.135% em comparação com o mesmo período de 2024. Só na Espanha, quase 19 mil carros foram vendidos desde fevereiro do último ano. O Reino Unido já assegurou 2% de participação de mercado em nove meses, enquanto a Itália também superou mil unidades em junho. É impressionante ver como as pessoas estão abertas a novas opções, mesmo em tempos difíceis para o setor automotivo.

Um dos grandes responsáveis por esse desempenho é o Jaecoo 7 SHS, um híbrido que combina um motor 1.5 turbo a gasolina com um motor elétrico. Juntos, eles oferecem 339 cavalos de potência e uma autonomia que passa dos 1.200 km, além de um sistema de recarga rápida que facilita a vida do motorista — perfeito para quem já ficou na dúvida sobre como planejar uma viagem longa.

No Brasil, essa estratégia está nas mãos de Peng Hu, que acredita que a experiência do consumidor e o uso de tecnologia são essenciais. A ideia é que eles repitam o sucesso que já têm em outros mercados. Enquanto isso, a BYD também mostra sua força, atingindo a 91ª posição no Fortune Global 500 de 2025.

Com esse avanço acelerado, a Omoda & Jaecoo promete ser um jogador sério no mercado automotivo nacional e global, apostando em eletrificação, design arrojado e inovação como seus principais trunfos.